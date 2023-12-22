https://ukraina.ru/20231222/1052330866.html
ВСУ любым способом доберут нужное количество бойцов - Минобороны Украины
ВСУ любым способом доберут нужное количество бойцов - Минобороны Украины - 22.12.2023 Украина.ру
ВСУ любым способом доберут нужное количество бойцов - Минобороны Украины
Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации
2023-12-22T11:52
2023-12-22T11:52
2023-12-22T11:52
мобилизация
владимир зеленский
новости
минобороны украины
всу
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"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать", - сказал Павлюк.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. На днях президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции указал, что командование ВСУ предложило мобилизовать дополнительно около 450 — 500 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20231221/1052313696.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, владимир зеленский, новости, минобороны украины, всу
мобилизация, Владимир Зеленский, Новости, Минобороны Украины, ВСУ
ВСУ любым способом доберут нужное количество бойцов - Минобороны Украины
Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона заверил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано, в том числе путем мобилизации
"Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать", - сказал Павлюк.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
На днях президент Украины Владимир Зеленский
на пресс-конференции указал, что командование ВСУ предложило мобилизовать дополнительно около 450 — 500 тысяч человек.