https://ukraina.ru/20231222/1052330137.html

Нигер покидают последние французские солдаты

Нигер покидают последние французские солдаты - 22.12.2023 Украина.ру

Нигер покидают последние французские солдаты

Франция 22 декабря выводит из Нигера последних французских военнослужащих, находившихся в африканской стране с целью борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости

2023-12-22T11:00

2023-12-22T11:00

2023-12-22T11:00

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Присутствие в Нигере французского контингента, насчитывавшего порядка 1,5 тысячи человек, регулировалось рядом соглашений о военном сотрудничестве, первое из которых было подписано в 2012 году. При этом после вывода французских военных из Мали в 2022 году президент Мохамед Базум обратился к Парижу с просьбой разместить на западе Нигера дополнительный контингент.В период между июлем и сентябрём 2023 года в Нигере сложилась ситуация, когда поднявшие 26 июля мятеж военные из президентской гвардии объявили об отстранении президента Базума от власти, потребовали высылки французского посла, объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовали вывода её войск.После двухмесячного выжидания Франция в конце сентября приняла решение отозвать посла и объявила о выводе своих военных из Нигера до конца 2023 года. Дата 22 декабря как день завершения вывода французских войск была объявлена Вооружёнными силами Нигера.Вывод французского контингента начался в конце октября, и по состоянию на 13 декабря ВС Нигера сообщили, что в республике остались лишь 157 французских солдат, а армия Нигера получила под свой контроль военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. По информации французских СМИ, первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.Напомним, что Нигер, который ранее был французской колонией и до недавнего времени считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле, владеет богатыми запасами урана, от поставок которого зависит атомная энергетика Франция.

https://ukraina.ru/20231103/1050730046.html

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