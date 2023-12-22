Нигер покидают последние французские солдаты - 22.12.2023 Украина.ру
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Нигер покидают последние французские солдаты
Нигер покидают последние французские солдаты - 22.12.2023 Украина.ру
Нигер покидают последние французские солдаты
Франция 22 декабря выводит из Нигера последних французских военнослужащих, находившихся в африканской стране с целью борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости
2023-12-22T11:00
2023-12-22T11:00
новости
нигер
франция
военные
уран
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Присутствие в Нигере французского контингента, насчитывавшего порядка 1,5 тысячи человек, регулировалось рядом соглашений о военном сотрудничестве, первое из которых было подписано в 2012 году. При этом после вывода французских военных из Мали в 2022 году президент Мохамед Базум обратился к Парижу с просьбой разместить на западе Нигера дополнительный контингент.В период между июлем и сентябрём 2023 года в Нигере сложилась ситуация, когда поднявшие 26 июля мятеж военные из президентской гвардии объявили об отстранении президента Базума от власти, потребовали высылки французского посла, объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовали вывода её войск.После двухмесячного выжидания Франция в конце сентября приняла решение отозвать посла и объявила о выводе своих военных из Нигера до конца 2023 года. Дата 22 декабря как день завершения вывода французских войск была объявлена Вооружёнными силами Нигера.Вывод французского контингента начался в конце октября, и по состоянию на 13 декабря ВС Нигера сообщили, что в республике остались лишь 157 французских солдат, а армия Нигера получила под свой контроль военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. По информации французских СМИ, первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.Напомним, что Нигер, который ранее был французской колонией и до недавнего времени считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле, владеет богатыми запасами урана, от поставок которого зависит атомная энергетика Франция.
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новости, нигер, франция, военные, уран
Новости, Нигер, Франция, военные, уран

Нигер покидают последние французские солдаты

11:00 22.12.2023
 
© NATO / Michael Linennen
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© NATO / Michael Linennen
Читать в
Франция 22 декабря выводит из Нигера последних французских военнослужащих, находившихся в африканской стране с целью борьбы с терроризмом. Об этом сообщает РИА Новости
Присутствие в Нигере французского контингента, насчитывавшего порядка 1,5 тысячи человек, регулировалось рядом соглашений о военном сотрудничестве, первое из которых было подписано в 2012 году. При этом после вывода французских военных из Мали в 2022 году президент Мохамед Базум обратился к Парижу с просьбой разместить на западе Нигера дополнительный контингент.
В период между июлем и сентябрём 2023 года в Нигере сложилась ситуация, когда поднявшие 26 июля мятеж военные из президентской гвардии объявили об отстранении президента Базума от власти, потребовали высылки французского посла, объявили о денонсации военных соглашений с Францией и потребовали вывода её войск.
После двухмесячного выжидания Франция в конце сентября приняла решение отозвать посла и объявила о выводе своих военных из Нигера до конца 2023 года. Дата 22 декабря как день завершения вывода французских войск была объявлена Вооружёнными силами Нигера.
Вывод французского контингента начался в конце октября, и по состоянию на 13 декабря ВС Нигера сообщили, что в республике остались лишь 157 французских солдат, а армия Нигера получила под свой контроль военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. По информации французских СМИ, первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.
Напомним, что Нигер, который ранее был французской колонией и до недавнего времени считался одним из последних союзников западных стран в Сахеле, владеет богатыми запасами урана, от поставок которого зависит атомная энергетика Франция.
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