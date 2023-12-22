Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов - 22.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231222/1052329981.html
Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов
Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов - 22.12.2023 Украина.ру
Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, на кого США пытаются переложить расходы на Украину и на что может пойти Зеленский в 2024 году
2023-12-22T10:54
2023-12-22T10:54
видео
ес
нато
сша
впк
техника
украина
россия
европа
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052329848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3708a23bf74268eb9a8ba5b06a2067d.jpg
00:45 - Призывы к перевооружению Европы на фоне растущих угроз; 06:40 – Кто будет оплачивать украинский банкет в 2024 году? 13:00 – Где танки Abrams, обещанные Украине? 14:11 – Итоги саммита ЕС; 19:18 - Генпрокуратура ФРГ потребовала изъять в бюджет активы РФ на 720 миллионов евро: что может национализировать Россия? *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052329848_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32d37cf67326d62d5c6f71c11dc6332b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ес, нато, сша, впк, техника, украина, россия, европа, киев, владимир зеленский, наступление, мобилизация, всу, вс рф, боеприпасы, m1 abrams, турция, венгрия, эрдоган, национализация, москва, война, армия, видео
Видео, ЕС, НАТО, США, ВПК, техника, Украина, Россия, Европа, Киев, Владимир Зеленский, наступление, мобилизация, ВСУ, ВС РФ, боеприпасы, M1 Abrams, Турция, Венгрия, Эрдоган, национализация, Москва, война, Армия

Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов

10:54 22.12.2023
 
Читать в
Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, на кого США пытаются переложить расходы на Украину и на что может пойти Зеленский в 2024 году
00:45 - Призывы к перевооружению Европы на фоне растущих угроз;
06:40 – Кто будет оплачивать украинский банкет в 2024 году?
13:00 – Где танки Abrams, обещанные Украине?
14:11 – Итоги саммита ЕС;
19:18 - Генпрокуратура ФРГ потребовала изъять в бюджет активы РФ на 720 миллионов евро: что может национализировать Россия?
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
 
ВидеоЕСНАТОСШАВПКтехникаУкраинаРоссияЕвропаКиевВладимир ЗеленскийнаступлениемобилизацияВСУВС РФбоеприпасыM1 AbramsТурцияВенгрияЭрдоганнационализацияМосквавойнаАрмия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52ВСУ любым способом доберут нужное количество бойцов - Минобороны Украины
11:43Конфискация замороженных активов России может обернуться разрывом отношений с США – МИД РФ
11:42Депутат Рады назвала легализацию марихуаны "историческим шагом"
11:39Рябков назвал членство Украины в НАТО неприемлемым для России
11:00Нигер покидают последние французские солдаты
10:54Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов
10:52Российский дрон оставил без жилья ведущего украинского телемарафона — СМИ
10:50За 2023 год больше 68 тыс. украинцев переехали из Европы в Беларусь
10:48"Возвращайся, Капитошка!": украинская киностудия запускает цикл показов советских мультфильмов
10:29В Эстонии детям на экскурсии запретили петь новогоднюю песню на русском языке
10:23"Похож на безработного друга": пользователи Сети обсмеяли вечно просящего Зеленского
10:06Борьба за литий – депутат бундестага раскрыл истинные цели Европы на Украине
10:05В Одесской области в результате ночного удара повреждено зернохранилище – ВСУ
10:00Снаряд ВСУ попал на территорию детсада в Донецке
09:57Вопросы Орбана, полмиллиона в армию. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:42Минздрав: у 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
09:33Без электричества в ЛНР и ДНР остаются около 80 тысяч абонентов – ведомства
09:18Как Россия спасет Украину. Украинцам опять понадобятся "москали"
09:16Более 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света в результате обстрелов
09:03Объект инфраструктуры загорелся в Николаевской области из-за дрона
Лента новостейМолния