https://ukraina.ru/20231222/1052329981.html

Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов

Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов - 22.12.2023 Украина.ру

Россия может больше, чем НАТО: о военных возможностях в 2024 году и поражении Украины - Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук Евгений Семибратов в эфире Украина.ру рассказал о том, на кого США пытаются переложить расходы на Украину и на что может пойти Зеленский в 2024 году

2023-12-22T10:54

2023-12-22T10:54

2023-12-22T10:54

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00:45 - Призывы к перевооружению Европы на фоне растущих угроз; 06:40 – Кто будет оплачивать украинский банкет в 2024 году? 13:00 – Где танки Abrams, обещанные Украине? 14:11 – Итоги саммита ЕС; 19:18 - Генпрокуратура ФРГ потребовала изъять в бюджет активы РФ на 720 миллионов евро: что может национализировать Россия? *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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