https://ukraina.ru/20231222/1052326934.html
Минздрав: у 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
Минздрав: у 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А - 22.12.2023 Украина.ру
Минздрав: у 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
Из поезда Тюмень-Адлер 86 детей направлены на лечение в инфекционный стационар, у 16 выявлен грипп А, у 70 – ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава России
2023-12-22T09:42
2023-12-22T09:42
2023-12-22T09:42
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Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.Детям оказывают всё необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.Вечером 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка.В ночь на 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Оттуда дети после осмотра медработниками были госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова.Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).Следственный комитет РФ по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования.
https://ukraina.ru/20231221/1052298150.html
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новости, россия, поезд, лнр, луганская народная республика, дети, орви, грипп, минздрав
Новости, Россия, поезд, ЛНР, Луганская Народная Республика, дети, ОРВИ, грипп, Минздрав
Минздрав: у 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А
Из поезда Тюмень-Адлер 86 детей направлены на лечение в инфекционный стационар, у 16 выявлен грипп А, у 70 – ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава России
"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей - острая респираторная инфекция. Состояние 7 детей оценивается как средней степени тяжести, 79 - легкой степени тяжести. 38 детей и 11 взрослых сопровождающих – здоровы, размещены в провизорном отделении", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Детям оказывают всё необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.
Вечером 20 декабря в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень-Адлер ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребенка.
В ночь на 21 декабря поезд прибыл на станцию в город Балашов Саратовской области. Оттуда дети после осмотра медработниками были госпитализированы в медицинское учреждение города Саратова.
Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка" в рамках сотрудничества региона с Краснодоном.
Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).
Следственный комитет РФ по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в поезде дальнего следования.