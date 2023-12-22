Более 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света в результате обстрелов - 22.12.2023 Украина.ру
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Более 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света в результате обстрелов
Более 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света в результате обстрелов - 22.12.2023 Украина.ру
Более 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света в результате обстрелов
Обстрел со стороны ВСУ в ночь на 22 декабря оставил без электроэнергии более 3,5 тысячи домохозяйств в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
2023-12-22T09:16
2023-12-22T09:16
новости
россия
белгородская область
всу
обстрелы
сво
вячеслав гладков
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"Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тысячи домохозяйств. С утра энергетики приступят к восстановительным работам", - написал Гладков".По его словам, восстановительные работы будут проведены в максимально короткие сроки.Находящейся на границе Белгородской области Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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новости, россия, белгородская область, всу, обстрелы, сво, вячеслав гладков
Новости, Россия, Белгородская область, ВСУ, обстрелы, СВО, Вячеслав Гладков

Более 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света в результате обстрелов

09:16 22.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Обстрел со стороны ВСУ в ночь на 22 декабря оставил без электроэнергии более 3,5 тысячи домохозяйств в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Ночью в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе. Без света остались более 3,5 тысячи домохозяйств. С утра энергетики приступят к восстановительным работам", - написал Гладков".
По его словам, восстановительные работы будут проведены в максимально короткие сроки.
Находящейся на границе Белгородской области Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам.
Артем Драбкин интервью - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
06:42
Артем Драбкин: ВСУ в 2024 году не уйдут из "Ржева", если Россия не устроит им "Сталинград" и "Ленинград" Даже если мы возьмем Авдеевку, это не решит задачу демилитаризации и денацификации Украины. Потому что мы упремся в следующий крупный опорный пункт. Это не позволит нам реализовать масштабные цели
 
НовостиРоссияБелгородская областьВСУобстрелыСВОВячеслав Гладков
 
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