https://ukraina.ru/20231222/1052323807.html

Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде

Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде - 22.12.2023 Украина.ру

Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко обжалует принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса в Конституционном суде, передала пресс-служба партии "Батькивщина"

2023-12-22T07:29

2023-12-22T07:29

2023-12-22T07:44

марихуана

юлия тимошенко

конституционный суд украины

новости

легализация

наркотики

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"Мы будем обращаться в Конституционный суд. И когда придет нормальный Конституционный суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит", - заверила она.Тимошенко напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности, для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов.По ее словам, "дело не в лечении, а в том, что за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны.Народный депутат Артем Дмитрук заверил, что принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране. По его словам, "цель у этой деятельности одна — уничтожение нации".А депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в соцсетях назвал решение по каннабису "масштабным бизнес-проектом".

https://ukraina.ru/20210303/1030719323.html

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марихуана, юлия тимошенко, конституционный суд украины, новости, легализация, наркотики