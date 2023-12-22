Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде - 22.12.2023 Украина.ру
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Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде
Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде - 22.12.2023 Украина.ру
Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде
Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко обжалует принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса в Конституционном суде, передала пресс-служба партии "Батькивщина"
2023-12-22T07:29
2023-12-22T07:44
марихуана
юлия тимошенко
конституционный суд украины
новости
легализация
наркотики
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"Мы будем обращаться в Конституционный суд. И когда придет нормальный Конституционный суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит", - заверила она.Тимошенко напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности, для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов.По ее словам, "дело не в лечении, а в том, что за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны.Народный депутат Артем Дмитрук заверил, что принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране. По его словам, "цель у этой деятельности одна — уничтожение нации".А депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в соцсетях назвал решение по каннабису "масштабным бизнес-проектом".
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марихуана, юлия тимошенко, конституционный суд украины, новости, легализация, наркотики
марихуана, Юлия Тимошенко, Конституционный суд Украины, Новости, легализация, наркотики

Тимошенко хочет обжаловать легализацию марихуаны в суде

07:29 22.12.2023 (обновлено: 07:44 22.12.2023)
 
© Фото : Юлия Тимошенко/ИнстаграмЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Юлия Тимошенко/Инстаграм
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Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко обжалует принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса в Конституционном суде, передала пресс-служба партии "Батькивщина"
"Мы будем обращаться в Конституционный суд. И когда придет нормальный Конституционный суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит", - заверила она.
Тимошенко напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности, для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов.
По ее словам, "дело не в лечении, а в том, что за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".
Накануне Рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Народный депутат Артем Дмитрук заверил, что принятый закон послужит дальнейшей легализации наркотиков в стране. По его словам, "цель у этой деятельности одна — уничтожение нации".
А депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в соцсетях назвал решение по каннабису "масштабным бизнес-проектом".
конопля каннабис марихуана
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марихуанаЮлия ТимошенкоКонституционный суд УкраиныНовостилегализациянаркотики
 
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