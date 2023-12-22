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Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 22.12.2023 Украина.ру

Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 39 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-22T02:35

2023-12-22T02:35

2023-12-22T02:35

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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 142 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 39 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.Ранения получили пять гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2007 года рождения, в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 25раз. Всего было выпущено 79 единиц различных боеприпасов.

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво, сцкк