https://ukraina.ru/20231222/1052321168.html
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 22.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 39 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-22T02:35
2023-12-22T02:35
2023-12-22T02:35
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 142 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 39 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.Ранения получили пять гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2007 года рождения, в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 25раз. Всего было выпущено 79 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231221/1052313696.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво, сцкк
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО, СЦКК
Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 39 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району) и Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) было выпущено 142 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 39 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка.
Ранения получили пять гражданских лиц, в том числе девочка-подросток 2007 года рождения, в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 25раз. Всего было выпущено 79 единиц различных боеприпасов.