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Киев сотрясают мощные взрывы
Киев сотрясают мощные взрывы - 22.12.2023 Украина.ру
Киев сотрясают мощные взрывы
Серия взрывов прогремела в украинской столице ночью, 22 декабря. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны
2023-12-22T00:47
2023-12-22T00:47
2023-12-22T00:49
новости
украина
киев
сво
ракетный удар
столица
виталий кличко
вс рф
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Воздушная тревога слышна почти во всех регионах страны. Сирены ревут в Киеве и области, а также в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении неких сигналов, которые свидетельствуют о замедлении процессов в оборонной промышленности России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, киев, сво, ракетный удар, столица, виталий кличко, вс рф
Новости, Украина, Киев, СВО, ракетный удар, столица, Виталий Кличко, ВС РФ
Киев сотрясают мощные взрывы
00:47 22.12.2023 (обновлено: 00:49 22.12.2023)
Серия взрывов прогремела в украинской столице ночью, 22 декабря. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны