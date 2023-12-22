Киев сотрясают мощные взрывы

Россия ведёт на Украине СВО, а не войну – Орбан Россия не воюет с Украиной, а сам конфликт представляет собой Специальную военную операцию. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на ежегодной пресс-конференции в Будапеште, посвященной итогам года