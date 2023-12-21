https://ukraina.ru/20231221/1052316048.html
Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется
Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется - 21.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется
В четверг, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении неких сигналов, которые свидетельствуют о замедлении процессов в оборонной промышленности России. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к жителям страны
2023-12-21T21:21
2023-12-21T21:21
2023-12-21T21:21
новости
украина
владимир зеленский
сво
военная техника
производство
спецоперация
промышленность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052025406_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_72f14b5a2b2cd096f39ff30d0dc2d2d2.jpg
Вместе с тем, глава киевского режима призвал сосредоточится на защите страны в предрождественское время, чтобы "иметь возможность расслабиться потом".Напомним, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборонный комплекс РФ многократно нарастил выпуск всего необходимого для Спецоперации. В июле вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что объём ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объёмы выпуска за весь минувший год. В ноябре глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов информировал, что за год предприятие значительно нарастило объёмы производства военной техники, вооружений и боеприпасов. Например, выпуск танков увеличен в семь раз, лёгкой бронетехники - в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов возросло в 60 раз.
https://ukraina.ru/20221209/1041660206.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052025406_239:0:2360:1591_1920x0_80_0_0_bc20409275c4c767ae9019fcfb5f0ab2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, сво, военная техника, производство, спецоперация, промышленность, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, военная техника, производство, Спецоперация, промышленность, Россия
Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется
В четверг, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении неких сигналов, которые свидетельствуют о замедлении процессов в оборонной промышленности России. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к жителям страны
"Сегодня же был отдельный доклад ГУР (прим. ред. – Главное управление разведки). Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы об их замедлении. Будем их замедлению ещё помогать", – сказал Зеленский.
Вместе с тем, глава киевского режима призвал сосредоточится на защите страны в предрождественское время, чтобы "иметь возможность расслабиться потом".
Напомним, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборонный комплекс РФ многократно нарастил выпуск всего необходимого для Спецоперации.
В июле вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что объём ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объёмы выпуска за весь минувший год.
В ноябре глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов информировал, что за год предприятие значительно нарастило объёмы производства военной техники, вооружений и боеприпасов. Например, выпуск танков увеличен в семь раз, лёгкой бронетехники - в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов возросло в 60 раз.