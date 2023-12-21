Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется - 21.12.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется
Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется - 21.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется
В четверг, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении неких сигналов, которые свидетельствуют о замедлении процессов в оборонной промышленности России. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к жителям страны
2023-12-21T21:21
2023-12-21T21:21
новости
украина
владимир зеленский
сво
военная техника
производство
спецоперация
промышленность
россия
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Вместе с тем, глава киевского режима призвал сосредоточится на защите страны в предрождественское время, чтобы "иметь возможность расслабиться потом".Напомним, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборонный комплекс РФ многократно нарастил выпуск всего необходимого для Спецоперации. В июле вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что объём ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объёмы выпуска за весь минувший год. В ноябре глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов информировал, что за год предприятие значительно нарастило объёмы производства военной техники, вооружений и боеприпасов. Например, выпуск танков увеличен в семь раз, лёгкой бронетехники - в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов возросло в 60 раз.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, сво, военная техника, производство, спецоперация, промышленность, россия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, СВО, военная техника, производство, Спецоперация, промышленность, Россия

Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется

21:21 21.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В четверг, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении неких сигналов, которые свидетельствуют о замедлении процессов в оборонной промышленности России. Об этом он сказал в вечернем видеообращении к жителям страны

"Сегодня же был отдельный доклад ГУР (прим. ред. – Главное управление разведки). Планы врага, работа российской "оборонки" - есть сигналы об их замедлении. Будем их замедлению ещё помогать", – сказал Зеленский.

Вместе с тем, глава киевского режима призвал сосредоточится на защите страны в предрождественское время, чтобы "иметь возможность расслабиться потом".
Напомним, в конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборонный комплекс РФ многократно нарастил выпуск всего необходимого для Спецоперации.
В июле вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что объём ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями превысил объёмы выпуска за весь минувший год.
В ноябре глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов информировал, что за год предприятие значительно нарастило объёмы производства военной техники, вооружений и боеприпасов. Например, выпуск танков увеличен в семь раз, лёгкой бронетехники - в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов возросло в 60 раз.
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21:49Ещё один украинский город дерусифицируют, убрав напоминание о столице РФ
21:21Зеленский заявил, что оборонная промышленность РФ замедляется
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