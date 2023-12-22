ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью - 22.12.2023 Украина.ру
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ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью
ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью - 22.12.2023 Украина.ру
ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью
В четверг, 21 декабря, операторы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали над Курской областью украинский беспилотник. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
2023-12-22T00:39
2023-12-22T00:39
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Ранее в этот же день минобороны информировало о том, что около 22:00 (мск) над Курской областью сбит такой же украинский БПЛА.
https://ukraina.ru/20231220/1052285564.html
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новости, курская область, бпла, сво, пво
Новости, Курская область, БПЛА, СВО, ПВО

ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью

00:39 22.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В четверг, 21 декабря, операторы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали над Курской областью украинский беспилотник. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ

"Около 23.30 (мск) пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот же день минобороны информировало о том, что около 22:00 (мск) над Курской областью сбит такой же украинский БПЛА.
ВСУ
20 декабря, 21:12
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