https://ukraina.ru/20231222/1052318757.html

ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью

ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью - 22.12.2023 Украина.ру

ПВО уничтожила ещё один БПЛА над Курской областью

В четверг, 21 декабря, операторы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали над Курской областью украинский беспилотник. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ

2023-12-22T00:39

2023-12-22T00:39

2023-12-22T00:39

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Ранее в этот же день минобороны информировало о том, что около 22:00 (мск) над Курской областью сбит такой же украинский БПЛА.

https://ukraina.ru/20231220/1052285564.html

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новости, курская область, бпла, сво, пво