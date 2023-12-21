Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью
23:34 21.12.2023 (обновлено: 23:35 21.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
В четверг, около 22:00 (мск) силы противовоздушной обороны отразили атаку украинской армии. Над Курской областью уничтожен беспилотник самолётного типа, информирует министерство обороны России
"Около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", – сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее, 16 декабря, губернатор Курской область Роман Старовойт сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Обошлось без пострадавших.