Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью - 21.12.2023 Украина.ру
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Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью - 21.12.2023 Украина.ру
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью
В четверг, около 22:00 (мск) силы противовоздушной обороны отразили атаку украинской армии. Над Курской областью уничтожен беспилотник самолётного типа, информирует министерство обороны России
2023-12-21T23:34
2023-12-21T23:35
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Ранее, 16 декабря, губернатор Курской область Роман Старовойт сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Обошлось без пострадавших.
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новости, курская область, бпла, всу, сво, спецоперация
Новости, Курская область, БПЛА, ВСУ, СВО, Спецоперация

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью

23:34 21.12.2023 (обновлено: 23:35 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В четверг, около 22:00 (мск) силы противовоздушной обороны отразили атаку украинской армии. Над Курской областью уничтожен беспилотник самолётного типа, информирует министерство обороны России
"Около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", – сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее, 16 декабря, губернатор Курской область Роман Старовойт сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Обошлось без пострадавших.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 17:19
"Ставят мир на грань катастрофы": депутат Госдумы назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС ядерным терроризмом Депутат Госдумы Михаил Шеремет 28 октября назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую атомную электростанцию (АЭС), передает РИА Новости
 
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23:34Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Курской областью
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