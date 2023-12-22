Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице - 22.12.2023 Украина.ру
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Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице
Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице - 22.12.2023 Украина.ру
Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице
Мирная жительница Токмака в Запорожской области, пострадавшая в результате обстрела украинской армии, скончалась в больнице. Об этом 21 декабря сообщили в оперативных службах
2023-12-22T00:16
2023-12-22T00:16
новости
токмак
запорожская область
новые регионы
обстрелы
жертвы
всу
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Уточняется, что погибшая была посетительницей местной администрации. Другая сотрудница учреждения находится в больнице с ранением руки. Кроме того, в следствии очередного обстрела ВСУ, повреждения получили здание администрации, хозпостройки и автомобили сотрудников. Как сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, днём, 21 декабря, Вооруженные силы Украины из ракетных системам залпового огня обстреляли город Токмак. В Запорожской области сработали российские системы противовоздушной обороны.
https://ukraina.ru/20231221/1052292494.html
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новости, токмак, запорожская область, новые регионы, обстрелы, жертвы, всу, сво
Новости, Токмак, Запорожская область, Новые регионы, обстрелы, жертвы, ВСУ, СВО

Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице

00:16 22.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по гражданским объектам в г. Токмак
ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в г. Токмак - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Мирная жительница Токмака в Запорожской области, пострадавшая в результате обстрела украинской армии, скончалась в больнице. Об этом 21 декабря сообщили в оперативных службах
Уточняется, что погибшая была посетительницей местной администрации. Другая сотрудница учреждения находится в больнице с ранением руки.
Кроме того, в следствии очередного обстрела ВСУ, повреждения получили здание администрации, хозпостройки и автомобили сотрудников.

"Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остаётся центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района", – информирует РИА Новости.

Как сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, днём, 21 декабря, Вооруженные силы Украины из ракетных системам залпового огня обстреляли город Токмак. В Запорожской области сработали российские системы противовоздушной обороны.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Вчера, 07:56
Рогов указал на бессмысленность переговоров с ЗеленскимГлава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов указал на бессмысленность переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 21 декабря РИА Новости
 
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