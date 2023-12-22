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Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице

Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице - 22.12.2023 Украина.ру

Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице

Мирная жительница Токмака в Запорожской области, пострадавшая в результате обстрела украинской армии, скончалась в больнице. Об этом 21 декабря сообщили в оперативных службах

2023-12-22T00:16

2023-12-22T00:16

2023-12-22T00:16

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Уточняется, что погибшая была посетительницей местной администрации. Другая сотрудница учреждения находится в больнице с ранением руки. Кроме того, в следствии очередного обстрела ВСУ, повреждения получили здание администрации, хозпостройки и автомобили сотрудников. Как сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, днём, 21 декабря, Вооруженные силы Украины из ракетных системам залпового огня обстреляли город Токмак. В Запорожской области сработали российские системы противовоздушной обороны.

https://ukraina.ru/20231221/1052292494.html

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новости, токмак, запорожская область, новые регионы, обстрелы, жертвы, всу, сво