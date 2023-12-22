https://ukraina.ru/20231222/1052318475.html
Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице
Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице - 22.12.2023 Украина.ру
Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице
Мирная жительница Токмака в Запорожской области, пострадавшая в результате обстрела украинской армии, скончалась в больнице. Об этом 21 декабря сообщили в оперативных службах
2023-12-22T00:16
2023-12-22T00:16
2023-12-22T00:16
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Уточняется, что погибшая была посетительницей местной администрации. Другая сотрудница учреждения находится в больнице с ранением руки. Кроме того, в следствии очередного обстрела ВСУ, повреждения получили здание администрации, хозпостройки и автомобили сотрудников. Как сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, днём, 21 декабря, Вооруженные силы Украины из ракетных системам залпового огня обстреляли город Токмак. В Запорожской области сработали российские системы противовоздушной обороны.
https://ukraina.ru/20231221/1052292494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, токмак, запорожская область, новые регионы, обстрелы, жертвы, всу, сво
Новости, Токмак, Запорожская область, Новые регионы, обстрелы, жертвы, ВСУ, СВО
Раненная при обстреле ВСУ жительница Токмака умерла в больнице
Мирная жительница Токмака в Запорожской области, пострадавшая в результате обстрела украинской армии, скончалась в больнице. Об этом 21 декабря сообщили в оперативных службах
Уточняется, что погибшая была посетительницей местной администрации. Другая сотрудница учреждения находится в больнице с ранением руки.
Кроме того, в следствии очередного обстрела ВСУ, повреждения получили здание администрации, хозпостройки и автомобили сотрудников.
"Из-за осколочных повреждений распределительного газопровода без газоснабжения остаются 36 домов частного сектора и семь многоквартирных домов... Повреждена основная труба водоснабжения, без воды остаётся центральная часть левобережья города. Ведутся ремонтные работы. Без электроснабжения остаются 110 абонентов в жилом секторе, рынок, лицей, пекарня, музей, южная водонасосная станция, здания полиции и ВГА района", – информирует РИА Новости.
Как сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, днём, 21 декабря, Вооруженные силы Украины из ракетных системам залпового огня обстреляли город Токмак. В Запорожской области сработали российские системы противовоздушной обороны.