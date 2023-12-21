"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Западным лидерам не стоит надеяться на крушение России, заявил глава государства
США и Европе пора перестать валять дурака в ожидании крушения России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Им пора закончить валять дурака и ждать пока мы рухнем! Стало ясно для всех: если хотят получать выгоду от сотрудничества Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются: какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей страны, своего народа по развитию отношений в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира, – сказал президент
Глава государства подчеркнул, что наша страна не отворачивается от "Американского континента, Северной Америки, США и Канады и европейских стран".