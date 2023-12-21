"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США - 21.12.2023 Украина.ру
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"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США
"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США - 21.12.2023 Украина.ру
"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США
Западным лидерам не стоит надеяться на крушение России, заявил глава государства
2023-12-21T15:47
2023-12-21T15:47
новости
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владимир путин
европа
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США и Европе пора перестать валять дурака в ожидании крушения России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Глава государства подчеркнул, что наша страна не отворачивается от "Американского континента, Северной Америки, США и Канады и европейских стран".
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новости, россия, сша, канада, владимир путин, европа
Новости, Россия, США, Канада, Владимир Путин, Европа

"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США

15:47 21.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Западным лидерам не стоит надеяться на крушение России, заявил глава государства
США и Европе пора перестать валять дурака в ожидании крушения России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Им пора закончить валять дурака и ждать пока мы рухнем! Стало ясно для всех: если хотят получать выгоду от сотрудничества Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются: какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей страны, своего народа по развитию отношений в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира, – сказал президент

Глава государства подчеркнул, что наша страна не отворачивается от "Американского континента, Северной Америки, США и Канады и европейских стран".
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