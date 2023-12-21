"Пора заканчивать валять дурака" – Путин дал совет ЕС и США

"Им пора закончить валять дурака и ждать пока мы рухнем! Стало ясно для всех: если хотят получать выгоду от сотрудничества Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются: какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей страны, своего народа по развитию отношений в целом на современном демократическом фундаменте многополярного мира, – сказал президент