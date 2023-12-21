Семьям с детьми, пострадавшим от агрессии Украины, выплатят по 100 тыс. рублей
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВ Челябинск прибыл борт МЧС с беженцами с Украины
На выплату могут претендовать все дети, получившие травму после 18 февраля 2022 года
Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о мерах поддержки семей, дети в которых пострадали от украинской агрессии. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Осуществлять с 1 января 2024 г. единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", – говорится в тексте Указа.
Единовременная выплата будет перечислена одному из родителей пострадавшего ребенка или ему самому, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет.
Для того, чтобы получить деньги, ребенок должен быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать в России. Травму необходимо документально подтвердить.
"100 тыс. рублей получат все дети, получившие увечья после 18 февраля 2022 года", – говорится в Указе.
Начислением и переводом средств будет заниматься Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства или нахождения ребенка.
В ближайшее время будет утвержден порядок предоставления единовременной выплаты, в том числе перечень документов, необходимых для ее назначения.
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