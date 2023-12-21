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Семьям с детьми, пострадавшим от агрессии Украины, выплатят по 100 тыс. рублей

Семьям с детьми, пострадавшим от агрессии Украины, выплатят по 100 тыс. рублей - 21.12.2023 Украина.ру

Семьям с детьми, пострадавшим от агрессии Украины, выплатят по 100 тыс. рублей

На выплату могут претендовать все дети, получившие травму после 18 февраля 2022 года

2023-12-21T14:14

2023-12-21T14:14

2023-12-21T14:14

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Президент РФ Владимир Путин утвердил указ о мерах поддержки семей, дети в которых пострадали от украинской агрессии. Документ опубликован на сайте Кремля. Единовременная выплата будет перечислена одному из родителей пострадавшего ребенка или ему самому, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет.Для того, чтобы получить деньги, ребенок должен быть гражданином Российской Федерации и постоянно проживать в России. Травму необходимо документально подтвердить.Начислением и переводом средств будет заниматься Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства или нахождения ребенка. В ближайшее время будет утвержден порядок предоставления единовременной выплаты, в том числе перечень документов, необходимых для ее назначения.

https://ukraina.ru/20231221/1052300199.html

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