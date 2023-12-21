https://ukraina.ru/20231221/1052301080.html

Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабря

Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабря - 21.12.2023 Украина.ру

Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабря

Министр обороны Украины Рустем Умеров предположил, что проживающих в Германии украинцев смогут мобилизовать в будущем. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-12-21T13:00

2023-12-21T13:00

2023-12-21T14:32

хроники

эксклюзив

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Заявление о мобилизации Умеров сделал в интервью немецким изданиям Bild и Welt. Он предположил, что в следующем году призвать на военную службу могут граждан Украины — мужчин, проживающих за границей. Украинцев подпадающего под мобилизацию возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил Украины.Умеров заявил, что речь идёт о приглашении, а не о насильственном приводе, но, как подчеркнули бравшие у него интервью журналисты, министр дал понять, что в случае неявки будут санкции.«Мы всё ещё обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно», — цитировало Умерова издание Welt.По словам Умерова, «важна справедливость» в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. Министр обороны Украины пообещал, что для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.«Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пошлём им приглашение», — добавил Умеров.Министр обороны Украины дал понять, что не испытывает симпатии к тем украинцам, кто уклоняется от военной службы.«Это не наказание, что вы отстаиваете свою страну и служите стране. Это честь», — подчеркнул Умеров.По информации немецких СМИ, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человека.В то же время, как заявил Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, который находится в Киеве, нехватка украинских военных стала очевидна и в Германии.«Мы слышали, к примеру, из Германии, что центры обучения для танкистов "Леопард 2" на данный момент заняты только наполовину. Это говорит о нехватке тех, кого могут сейчас прислать на обучение. И если так продлится дальше, то это вызовет проблемы», — заявил Ронцхаймер.По его словам, проблемы с набором в армию в Украине существуют уже давно.Слова Умерова вызвали на Украине резонанс. Одной из причин этого было то, что дети самого министра обороны Украины находятся в США — стране, гражданами которой они являются. У самого Умерова в штате Огайо есть недвижимость — квартира площадью 137 квадратных метров.В то же время, как отмечали ранее украинские юристы, законных оснований для мобилизации граждан за рубежом пока нет.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 25 ударов.«На Донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на Горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. Выпущено 79 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).«Поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка, Верхнеторецком, Красном Партизане, Центрально-Городском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки - 3 снаряда калибром 152 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера по этому региону России ВСУ выпустили 66 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 66 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 37; Днепряны — 7; Алёшки — 2; Кардашинка — 6; Юбилейное — 3; Голая Пристань — 5; Саги — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Голая Пристань, Новая Маячка, Казачьи Лагеря."Один мирный житель погиб, двое получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела ВСУ поселка Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, сообщили в экстренных службах", - также сообщил канал утром 21 декабря.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал у себя в телеграм-канале утром 21 декабря сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 6 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. На МАПП "Нехотеевка" с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Обошлось без последствий. Над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА противника. Никто не пострадал. В результате падения фрагментов поврежден легковой автомобиль в поселке Комсомольский. В Грайворонском городском округе под миномётный обстрел попала окраина села Заречье-Второе – зафиксировано 6 прилётов. По территории между селами Пороз и Рождественка выпущено два миномётных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в сводке.Также в Краснояружском районе в селе Староселье украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе. Также на окраине села с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.Кроме того, в Шебекинском городском округе по селам Середа и Белянка выпущено 3 и 7 миномётных снарядов соответственно. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20231221/1052295152.html

https://ukraina.ru/20231220/1052281491.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив