https://ukraina.ru/20231221/1052299771.html

Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями

Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями - 21.12.2023 Украина.ру

Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями

Брат Лейлы Умеровой владеет американской компанией, от которой она получает доходы

2023-12-21T12:26

2023-12-21T12:26

2023-12-21T12:26

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Министр обороны Украины Рустем Умеров в декларации указал гражданство своих троих детей — Соединенные Штаты Америки. Гражданство они сменили относительно недавно. Еще в 2019 году дети министра обороны имели только украинские паспорта.Украинские СМИ вскоре после публикации скорректировали информацию о гражданстве детей Умерова. Они заявили, что "информация не подтверждена и дети министра получали украинские паспорта в США".Но наличие паспорта еще не говорит о желании жить в стране. Более красноречиво об этом могут рассказать доходы и имущество родителей.Лейла Умерова в 2022 году получила 1,7 млн гривен дохода от американской компании Astem Ventures Inc., управляемой родным братом своего супруга. 41-летний Рустем Умеров возглавляет украинское министерство обороны с 6 сентября 2023 года. В декларации в качестве адреса регистрации он указал дом в Крыму.

https://ukraina.ru/20231221/1052297344.html

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новости, новости украины, рустем умеров, декларация, сша