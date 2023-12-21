Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями
Брат Лейлы Умеровой владеет американской компанией, от которой она получает доходы
Министр обороны Украины Рустем Умеров в декларации указал гражданство своих троих детей — Соединенные Штаты Америки. Гражданство они сменили относительно недавно. Еще в 2019 году дети министра обороны имели только украинские паспорта.
Украинские СМИ вскоре после публикации скорректировали информацию о гражданстве детей Умерова. Они заявили, что "информация не подтверждена и дети министра получали украинские паспорта в США".
Но наличие паспорта еще не говорит о желании жить в стране. Более красноречиво об этом могут рассказать доходы и имущество родителей.
"Лейла Умерова вместе с детьми постоянно проживает в Майами и с Украиной себя не отождествляет. В 2016 году жена министра получила там права, а дети посещают местного логопеда для выправления дикции на английском и русском языках, – пишет журнал "Внешнеэкономические связи".
Лейла Умерова в 2022 году получила 1,7 млн гривен дохода от американской компании Astem Ventures Inc., управляемой родным братом своего супруга.
"Это в очередной раз подтверждает, что семья главы военного ведомства не собирается связывать свою жизнь с Украиной – Лейла владеет крупной недвижимостью в Майями, США. Получается, что украинскими боевиками руководит человек, который, по сути, является резидентом США, использующий ресурсы минобороны для собственного обогащения и создания счастливого будущего для своей семьи", – отмечается в Телеграм-канале "Укропский фреш".
41-летний Рустем Умеров возглавляет украинское министерство обороны с 6 сентября 2023 года. В декларации в качестве адреса регистрации он указал дом в Крыму.