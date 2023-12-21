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В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР

В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР - 21.12.2023 Украина.ру

В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР

В поезде Тюмень – Адлер скончалась 12-летняя девочка, группа детей возвращалась в Луганскую Народную Республику, сообщили журналисты РИА Новости

2023-12-21T11:56

2023-12-21T11:56

2023-12-21T11:56

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В администрации Сердобского района Пензенской области сообщили, что по пути следования из Тюмени в поезде Тюмень - Адлер скончался один ребенок. Его тело сняли в Сердобске, сообщил источник.Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка".Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).Организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят.В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области установили причину заболевания детей."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом "Томск-Адлер" с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб".Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.

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новости, россия, саратовская область, девочки, смерть, роспотребнадзор, болезнь, поезд