В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052298150.html
В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР
В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР - 21.12.2023 Украина.ру
В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР
В поезде Тюмень – Адлер скончалась 12-летняя девочка, группа детей возвращалась в Луганскую Народную Республику, сообщили журналисты РИА Новости
2023-12-21T11:56
2023-12-21T11:56
новости
россия
саратовская область
девочки
смерть
роспотребнадзор
болезнь
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101705/88/1017058876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67d85340e26619d8f9151b1f8e5b0970.jpg
В администрации Сердобского района Пензенской области сообщили, что по пути следования из Тюмени в поезде Тюмень - Адлер скончался один ребенок. Его тело сняли в Сердобске, сообщил источник.Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка".Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).Организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят.В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области установили причину заболевания детей."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом "Томск-Адлер" с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб".Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.
https://ukraina.ru/20231128/1051560213.html
саратовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101705/88/1017058876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d029d3f7b35062b65923ac87474d6029.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, саратовская область, девочки, смерть, роспотребнадзор, болезнь, поезд
Новости, Россия, Саратовская область, девочки, смерть, Роспотребнадзор, болезнь, поезд

В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР

11:56 21.12.2023
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкГлава МЧС РФ В.Пучков передал новую технику крымским спасателям
Глава МЧС РФ В.Пучков передал новую технику крымским спасателям - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Читать в
В поезде Тюмень – Адлер скончалась 12-летняя девочка, группа детей возвращалась в Луганскую Народную Республику, сообщили журналисты РИА Новости
В администрации Сердобского района Пензенской области сообщили, что по пути следования из Тюмени в поезде Тюмень - Адлер скончался один ребенок. Его тело сняли в Сердобске, сообщил источник.
Группа детей из Луганской Народной Республики отдыхала, по данным властей области, в тюменском лагере "Олимпийская Ребячка".
Информационный центр правительства региона 15 декабря сообщил, что в тюменских лагерях в две смены отдохнут около 180 детей из подшефных города Краснодона и Краснодонского района (ЛНР).
Организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря, сняли с поезда Тюмень-Адлер и отправили в инфекционную больницу из-за повышения температуры у одного из них. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что на температуру пожаловались около 30 ребят.
В Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области установили причину заболевания детей.
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом "Томск-Адлер" с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.
К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб".
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.
Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора.
28 ноября, 19:11
"Увиденное впечатляет": Пушилин посетил Донецкий протезно-ортопедический центрРаботы по реконструкции Донецкого протезно-ортопедического центра приближаются к финалу. Впечатлениями от осмотра объекта 28 ноября поделился глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиРоссияСаратовская областьдевочкисмертьРоспотребнадзорболезньпоезд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Мобилизация в Германии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
12:55"Подумаю об этом завтра": Матвиенко ответила, возглавит ли ещё раз Совет Федерации
12:51Матвиенко анонсировала попытки "мощных вмешательств" извне в выборы президента РФ
12:48Возвращенные Россией территории всегда были "донорами Украины" - Матвиенко
12:36СФ уже работает над законами об уравнении прав мобилизованных и контрактников - Матвиенко
12:33"Интерес Запада падает": Матвиенко о прекращении украинского конфликта
12:26Дети министра обороны Украины – граждане США и уехали на ПМЖ в Майями
12:17СК РФ возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка в поезде
12:02Украина захватит российский Крым в 2024 году, заявил Умеров
11:59Американцы нас не бросят - Умеров
11:59Чего боится Запад?
11:57Силуанов анонсировал ответ России на возможное использование заблокированных активов
11:56В поезде Тюмень-Адлер скончалась 12-летняя девочка из ЛНР
11:51Макрон признался, что Евросоюз "не преуспел" в сдерживании России
11:50Умеров предложил мобилизовать в ВСУ украинских беженцев, живущих в Германии
11:49Сенатор США назвал Си диктатором и пригрозил "адскими" санкциями
11:24Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
10:58Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
10:25Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
10:24Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT
Лента новостейМолния