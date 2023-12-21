https://ukraina.ru/20231221/1052296082.html

Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT

Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT - 21.12.2023 Украина.ру

Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT

Ещё по меньшей мере в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить бывшего президента Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Об этом со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare сообщает New York Times

2023-12-21T10:24

2023-12-21T10:24

2023-12-21T10:24

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"По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность [президента США] в соответствии с 14-й поправкой [конституции США]", - пишет газета.Как следует из публикации, в поданных исках утверждается, что Трамп во время штурма Капитолия 6 января 2021 года якобы участвовал в "мятеже", что в соответствии с 14-й поправкой Конституции США якобы лишает его права участвовать в президентских выборах.Ранее Трампу участвовать в местных праймериз запретил верховный суд штата Колорадо. По словам представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга, решение суда в Колорадо является ошибочным и будет оспорено.

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новости, сша, дональд трамп, суд, президентские выборы