Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT - 21.12.2023 Украина.ру
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Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT
Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT - 21.12.2023 Украина.ру
Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT
Ещё по меньшей мере в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить бывшего президента Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Об этом со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare сообщает New York Times
2023-12-21T10:24
2023-12-21T10:24
новости
сша
дональд трамп
суд
президентские выборы
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"По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность [президента США] в соответствии с 14-й поправкой [конституции США]", - пишет газета.Как следует из публикации, в поданных исках утверждается, что Трамп во время штурма Капитолия 6 января 2021 года якобы участвовал в "мятеже", что в соответствии с 14-й поправкой Конституции США якобы лишает его права участвовать в президентских выборах.Ранее Трампу участвовать в местных праймериз запретил верховный суд штата Колорадо. По словам представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга, решение суда в Колорадо является ошибочным и будет оспорено.
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новости, сша, дональд трамп, суд, президентские выборы
Новости, США, Дональд Трамп, Суд, президентские выборы

Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT

10:24 21.12.2023
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Ещё по меньшей мере в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить бывшего президента Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Об этом со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare сообщает New York Times
"По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность [президента США] в соответствии с 14-й поправкой [конституции США]", - пишет газета.
Как следует из публикации, в поданных исках утверждается, что Трамп во время штурма Капитолия 6 января 2021 года якобы участвовал в "мятеже", что в соответствии с 14-й поправкой Конституции США якобы лишает его права участвовать в президентских выборах.
Ранее Трампу участвовать в местных праймериз запретил верховный суд штата Колорадо. По словам представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чунга, решение суда в Колорадо является ошибочным и будет оспорено.
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