Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета. Соответствующее поручение опубликовали 21 декабря на сайте Кремля
"Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре – декабре 2024 г, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее – государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее - реестр повесток)", - говорится в поручении.
Ответственным назначен глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
24 июня, 19:45Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положенияЗакон за подписью президента РФ Владимира Путина о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения появился на официальном интернет-портале правовой информации