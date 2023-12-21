https://ukraina.ru/20231221/1052295453.html

Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва

Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва - 21.12.2023 Украина.ру

Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета. Соответствующее поручение опубликовали 21 декабря на сайте Кремля

2023-12-21T10:12

2023-12-21T10:12

2023-12-21T10:12

призыв

владимир путин

россия

минобороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052103479_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_357a5ee1e229c0b15f9ef7f91d42f45b.jpg

"Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре – декабре 2024 г, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее – государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее - реестр повесток)", - говорится в поручении.Ответственным назначен глава Министерства обороны Сергей Шойгу.

https://ukraina.ru/20230624/1047537878.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

призыв, владимир путин, россия, минобороны рф, новости