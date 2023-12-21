Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва - 21.12.2023 Украина.ру
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Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва
Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва - 21.12.2023 Украина.ру
Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета. Соответствующее поручение опубликовали 21 декабря на сайте Кремля
2023-12-21T10:12
2023-12-21T10:12
призыв
владимир путин
россия
минобороны рф
новости
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"Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре – декабре 2024 г, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее – государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее - реестр повесток)", - говорится в поручении.Ответственным назначен глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
https://ukraina.ru/20230624/1047537878.html
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призыв, владимир путин, россия, минобороны рф, новости
призыв, Владимир Путин, Россия, Минобороны РФ, Новости

Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва

10:12 21.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета. Соответствующее поручение опубликовали 21 декабря на сайте Кремля
"Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре – декабре 2024 г, с использованием государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете" (далее – государственная информационная система) и общедоступного реестра направленных (врученных) повесток (далее - реестр повесток)", - говорится в поручении.
Ответственным назначен глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
24 июня, 19:45
Путин разрешил призыв граждан с судимостью во время военного положенияЗакон за подписью президента РФ Владимира Путина о возможности призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления, в период военного положения появился на официальном интернет-портале правовой информации
 
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