Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052295152.html
Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря
Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря - 21.12.2023 Украина.ру
Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря
У друга и бизнес-партнёра президента Украины Владимира Зеленского Наума Барули обнаружили российское гражданство. СМИ сообщили о пропаже командира одной из украинских бригад
2023-12-21T10:10
2023-12-21T10:45
эксклюзив
хроники
украина
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052294918_0:363:720:768_1920x0_80_0_0_f32dfce7f59c580ffb564028f9509bc5.jpg
Как рассказал проект "Схемы" "Радио Свобода"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) успешный украинский продюсер, директор "Лиги смеха" Наум Баруля — давний соратник президента Украины Владимира Зеленского - в апреле 2009 года получил паспорт России. Тогда Баруле было 49 лет.В 2014 году Баруля вернулся на Украину из Москвы. И заключил партнёрство со студией Зеленского "95 квартал".Ещё одним из направлений сотрудничества Барули и Зеленского стало производство сериалов для коммерческих телеканалов.При этом Россию Баруля посещать не бросил. Он ездил в Крым до 2019 года включительно. Заезжал на полуостров Баруля по паспорту РФ.В Крыму у Барули были три квартиры общей площадью 312 квадратных метров, которые он добровольно перерегистрировал по российскому законодательству. Тем самым Баруля признал юрисдикцию России в Крыму.Более того, в 2017 году он приобрёл участок на 7 соток в Судаке. В 2018 году Баруля там же приобрёл в собственность ещё 6 соток там же и стал владельцем семиэтажного здания, площадью более 2 тыс. квадратных метров.При этом, как утверждают "Схемы", по состоянию на декабрь 2023 года, у Барули - основателя "Лиги Смеха" остаются две активные компании в Судаке. Эти кампании зарегистрированы после 2014 года по российским законам.Одна из них — фирма "Профи" - деятельности не ведёт. Вторая же - "Профиль-Н" - заведение питания на центральной набережной Судака под названием "Прохлада". Проект сослался на российский реестр "Спарк", отметив, что за последние пять лет выручка кафе составила более 15 млн рублей, из которых в 2022 году - 2,5 млн рублей.С 2019 до 2022 года компания аккумулировала для российского бюджета в виде налогов более миллиона рублей, из которых полмиллиона рублей поступили после 24 февраля 2022 года.Примечательно, что дочь Барули Ирина Борзова прошла в украинский парламент от партии "Слуга народа". Её мужа Сергея Борзова Зеленский назначил главой Винницкой областной военной администрации.Сам Баруля, при этом, не особо скрывал, что находился в Крыму после 2014 года. Так, на его странице в соцсетях есть фото, сделанные во время прогулки с собакой в 2015 году в окрестностях Судака.Беглый комбригКомандир 93-й бригады украинских Вооружённых сил Украины "Холодный Яр" Павел Палиса приобрел в ипотеку собственное жилье в Соединённых Штатах, сообщило со ссылкой на телеграм-каналы издание "Аргументы и Факты".Как отмечается, подчинённые комбрига, включая младших командиров, не знают, где сейчас находится Палиса. Выяснилось, что он обзавелся недвижимостью в американском штате Канзас ещё в январе 2022 года, когда проходил обучение в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США.Подготовкой документов для оформления ипотеки на Палису занимался его адвокат. Он же приобрёл дом на имя Палисы. Также сообщается, что погибших полковник оформляет как самовольно оставивших подразделения. При этом Палиса присваивает выделенные на солдат средства в свою пользу.Ранее Украину не раз сотрясали скандалы, связанные с имуществом высокопоставленных военных. Наиболее резонансным из них стал скандал с бывшим военкомом Одессы Евгением Борисовым.Как сообщало издание "Украинская правда", семья Борисова после введения на Украине военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 мл. Военком в разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в этой стране, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а он не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.Как позже выяснило Госбюро расследований, помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн (более 7 млн руб. - Ред.), а до этого — другие дорогие автомобили — Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Эти автомобили записали на тёщу военкома, несмотря на то, что у неё не было средств на их покупку.После широкого общественного резонанса, Борисова уволили с занимаемой должности, а после и задержали. Ему предъявили подозрение в преступлениях, предусмотренных ст. 368-5 УК Украины, ч. 5 ст. 407 УК Украины, ч. 4 ст. 409 УК Украины. Бывшему военкому может грозить до 10 лет лишения свободы.Также громкий скандал на Украине возник в связи с заявлением жены пропавшего без вести украинского десантника Татьяны Ильчук, которая обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, где служил её муж. По словам Ильчук, у неё есть доказательства того, как командиры установили цену буквально на всё."Имеем подтверждение, когда командиры из военных брали по 30-70 тыс. грн. (около 75–175 тыс. руб. — Ред.) ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн. (около 50 тыс. руб. — Ред.) — десятидневный отпуск домой. 10 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. — Ред.).— эвакуация с поля боя. "Хочешь жить — плати": так говорят бойцам. 750–1000 грн. (около 1,9 тыс. — 2,5 тыс. руб. — Ред.) — один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", — заявила Ивчук.Она также сообщила, что в бригаде распродают и гуманитарную помощь."Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели, но очень малое количество", — рассказала Ивчук.Кроме того, по её словам, в бригаде процветает торговля наркотиками.После того как она выложила свои обвинения в TikTok, командование начало ей угрожать.В комментарии украинской "Телевизионной службе новостей" Ивчук заявила, что со всеми доказательствами она обратилась в правоохранительные органы. По её словам, у неё есть скриншоты переписок с сослуживцами её пропавшего мужа. Также о происходящем в бригаде Ивчук рассказывал её муж."[Доказательства] в целом это скриншоты, свидетельства [военнослужащих], фотографии есть скриншоты перевода средств командиров. Вообще, чтобы следователи получили больше информации нужно, чтобы соответствующие инстанции приехали и опросили всех парней. И тогда им будет свидетельств очень много", — отметила она.При этом журналистам скриншоты показывать девушка не стала, сославшись на тайну следствия и отметив, что передала доказательства в правоохранительные органы.
https://ukraina.ru/20231220/1052281491.html
https://ukraina.ru/20231220/1052268184.html
https://ukraina.ru/20231220/1052259683.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052294918_0:295:720:835_1920x0_80_0_0_9d674e6c1261dab03123d80b7f56a9b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, всу, спецоперация
Эксклюзив, Хроники, Украина, ВСУ, Спецоперация

Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря

10:10 21.12.2023 (обновлено: 10:45 21.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Наум Баруляпропуск Наума Барули
пропуск Наума Барули - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Наум Баруля
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
У друга и бизнес-партнёра президента Украины Владимира Зеленского Наума Барули обнаружили российское гражданство. СМИ сообщили о пропаже командира одной из украинских бригад
Как рассказал проект "Схемы" "Радио Свобода"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) успешный украинский продюсер, директор "Лиги смеха" Наум Баруля — давний соратник президента Украины Владимира Зеленского - в апреле 2009 года получил паспорт России. Тогда Баруле было 49 лет.
В 2014 году Баруля вернулся на Украину из Москвы. И заключил партнёрство со студией Зеленского "95 квартал".
Ещё одним из направлений сотрудничества Барули и Зеленского стало производство сериалов для коммерческих телеканалов.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Вчера, 18:00
"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабряМатвиенко назвала событие года, Путин рассказал о парламентской дипломатии; актёр Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе; в горсовет Ужгорода пришла СБУ
При этом Россию Баруля посещать не бросил. Он ездил в Крым до 2019 года включительно. Заезжал на полуостров Баруля по паспорту РФ.
В Крыму у Барули были три квартиры общей площадью 312 квадратных метров, которые он добровольно перерегистрировал по российскому законодательству. Тем самым Баруля признал юрисдикцию России в Крыму.
Более того, в 2017 году он приобрёл участок на 7 соток в Судаке. В 2018 году Баруля там же приобрёл в собственность ещё 6 соток там же и стал владельцем семиэтажного здания, площадью более 2 тыс. квадратных метров.
При этом, как утверждают "Схемы", по состоянию на декабрь 2023 года, у Барули - основателя "Лиги Смеха" остаются две активные компании в Судаке. Эти кампании зарегистрированы после 2014 года по российским законам.
Одна из них — фирма "Профи" - деятельности не ведёт. Вторая же - "Профиль-Н" - заведение питания на центральной набережной Судака под названием "Прохлада". Проект сослался на российский реестр "Спарк", отметив, что за последние пять лет выручка кафе составила более 15 млн рублей, из которых в 2022 году - 2,5 млн рублей.
С 2019 до 2022 года компания аккумулировала для российского бюджета в виде налогов более миллиона рублей, из которых полмиллиона рублей поступили после 24 февраля 2022 года.
Примечательно, что дочь Барули Ирина Борзова прошла в украинский парламент от партии "Слуга народа". Её мужа Сергея Борзова Зеленский назначил главой Винницкой областной военной администрации.
Сам Баруля, при этом, не особо скрывал, что находился в Крыму после 2014 года. Так, на его странице в соцсетях есть фото, сделанные во время прогулки с собакой в 2015 году в окрестностях Судака.
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 13:00
Полная несамостоятельность Зеленского, атаки, проблемы со связью. Главное на Украине на 13:00 20 декабря
Беглый комбриг
Командир 93-й бригады украинских Вооружённых сил Украины "Холодный Яр" Павел Палиса приобрел в ипотеку собственное жилье в Соединённых Штатах, сообщило со ссылкой на телеграм-каналы издание "Аргументы и Факты".
Как отмечается, подчинённые комбрига, включая младших командиров, не знают, где сейчас находится Палиса. Выяснилось, что он обзавелся недвижимостью в американском штате Канзас ещё в январе 2022 года, когда проходил обучение в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США.
Подготовкой документов для оформления ипотеки на Палису занимался его адвокат. Он же приобрёл дом на имя Палисы. Также сообщается, что погибших полковник оформляет как самовольно оставивших подразделения. При этом Палиса присваивает выделенные на солдат средства в свою пользу.
Ранее Украину не раз сотрясали скандалы, связанные с имуществом высокопоставленных военных. Наиболее резонансным из них стал скандал с бывшим военкомом Одессы Евгением Борисовым.
Как сообщало издание "Украинская правда", семья Борисова после введения на Украине военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 мл. Военком в разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в этой стране, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а он не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.
Как позже выяснило Госбюро расследований, помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн (более 7 млн руб. - Ред.), а до этого — другие дорогие автомобили — Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Эти автомобили записали на тёщу военкома, несмотря на то, что у неё не было средств на их покупку.
После широкого общественного резонанса, Борисова уволили с занимаемой должности, а после и задержали. Ему предъявили подозрение в преступлениях, предусмотренных ст. 368-5 УК Украины, ч. 5 ст. 407 УК Украины, ч. 4 ст. 409 УК Украины. Бывшему военкому может грозить до 10 лет лишения свободы.
Также громкий скандал на Украине возник в связи с заявлением жены пропавшего без вести украинского десантника Татьяны Ильчук, которая обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, где служил её муж. По словам Ильчук, у неё есть доказательства того, как командиры установили цену буквально на всё.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 09:00
Призывы о мобилизации депутатов, взрывы, конец сопротивлению. Главное на Украине на утро 20 декабря
"Имеем подтверждение, когда командиры из военных брали по 30-70 тыс. грн. (около 75–175 тыс. руб. — Ред.) ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн. (около 50 тыс. руб. — Ред.) — десятидневный отпуск домой. 10 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. — Ред.).— эвакуация с поля боя. "Хочешь жить — плати": так говорят бойцам. 750–1000 грн. (около 1,9 тыс. — 2,5 тыс. руб. — Ред.) — один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", — заявила Ивчук.
Она также сообщила, что в бригаде распродают и гуманитарную помощь.
"Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели, но очень малое количество", — рассказала Ивчук.
Кроме того, по её словам, в бригаде процветает торговля наркотиками.
После того как она выложила свои обвинения в TikTok, командование начало ей угрожать.
В комментарии украинской "Телевизионной службе новостей" Ивчук заявила, что со всеми доказательствами она обратилась в правоохранительные органы. По её словам, у неё есть скриншоты переписок с сослуживцами её пропавшего мужа. Также о происходящем в бригаде Ивчук рассказывал её муж.
"[Доказательства] в целом это скриншоты, свидетельства [военнослужащих], фотографии есть скриншоты перевода средств командиров. Вообще, чтобы следователи получили больше информации нужно, чтобы соответствующие инстанции приехали и опросили всех парней. И тогда им будет свидетельств очень много", — отметила она.
При этом журналистам скриншоты показывать девушка не стала, сославшись на тайну следствия и отметив, что передала доказательства в правоохранительные органы.
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаВСУСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Испания в октябре закупила в России рекордный за 11 лет объём зерна
10:58Пекинский аэропорт приостановил обслуживание рейсов авиакомпании "Россия"
10:25Путин потребовал доклад о постановке граждан на учет без личной явки в военкомат
10:24Не допустить Трампа к выборам президента США потребовали ещё в 16 штатах – NYT
10:20Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком - Минобороны РФ
10:16На грани больших потрясений: турецкий журналист Депрем о том, что на самом деле происходит в Европе
10:13Госдеп США взволнован решением Венгрии защищать национальный суверенитет
10:12Путин поручил формировать электронные повестки о призыве
10:12Путин дал поручения Минобороны насчет осеннего призыва
10:10Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря
09:55Аэропорт "Шереметьево" опубликовал в расписании рейсы в Краснодар с 25 декабря
09:44В ЛНР и ДНР около 102 тысяч абонентов остаются без света из-за непогоды
09:30Появились сигналы о готовности ХАМАС признать Израиль - посол Палестины
09:09Пользователи соцсети X сообщили о масштабных сбоях по всему миру
08:54"Силы окровавлены и истощены": Bloomberg предрек Украине "скверный год"
08:49Трамп способен заблокировать в Сенате помощь Украине – Шумер
08:29Почему Финляндия в очередной раз стала врагом России
08:27Пленный ВСУшник рассказал, как командиры раздавали бойцам наркотики
08:21В Германии поразились данным о ежесуточных потерях ВСУ – Focus
08:12Си Цзиньпин, биография
Лента новостейМолния