https://ukraina.ru/20231221/1052295152.html

Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря

Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря - 21.12.2023 Украина.ру

Друг-россиянин, беглый комбриг. Главное на Украине на утро 21 декабря

У друга и бизнес-партнёра президента Украины Владимира Зеленского Наума Барули обнаружили российское гражданство. СМИ сообщили о пропаже командира одной из украинских бригад

2023-12-21T10:10

2023-12-21T10:10

2023-12-21T10:45

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Как рассказал проект "Схемы" "Радио Свобода"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) успешный украинский продюсер, директор "Лиги смеха" Наум Баруля — давний соратник президента Украины Владимира Зеленского - в апреле 2009 года получил паспорт России. Тогда Баруле было 49 лет.В 2014 году Баруля вернулся на Украину из Москвы. И заключил партнёрство со студией Зеленского "95 квартал".Ещё одним из направлений сотрудничества Барули и Зеленского стало производство сериалов для коммерческих телеканалов.При этом Россию Баруля посещать не бросил. Он ездил в Крым до 2019 года включительно. Заезжал на полуостров Баруля по паспорту РФ.В Крыму у Барули были три квартиры общей площадью 312 квадратных метров, которые он добровольно перерегистрировал по российскому законодательству. Тем самым Баруля признал юрисдикцию России в Крыму.Более того, в 2017 году он приобрёл участок на 7 соток в Судаке. В 2018 году Баруля там же приобрёл в собственность ещё 6 соток там же и стал владельцем семиэтажного здания, площадью более 2 тыс. квадратных метров.При этом, как утверждают "Схемы", по состоянию на декабрь 2023 года, у Барули - основателя "Лиги Смеха" остаются две активные компании в Судаке. Эти кампании зарегистрированы после 2014 года по российским законам.Одна из них — фирма "Профи" - деятельности не ведёт. Вторая же - "Профиль-Н" - заведение питания на центральной набережной Судака под названием "Прохлада". Проект сослался на российский реестр "Спарк", отметив, что за последние пять лет выручка кафе составила более 15 млн рублей, из которых в 2022 году - 2,5 млн рублей.С 2019 до 2022 года компания аккумулировала для российского бюджета в виде налогов более миллиона рублей, из которых полмиллиона рублей поступили после 24 февраля 2022 года.Примечательно, что дочь Барули Ирина Борзова прошла в украинский парламент от партии "Слуга народа". Её мужа Сергея Борзова Зеленский назначил главой Винницкой областной военной администрации.Сам Баруля, при этом, не особо скрывал, что находился в Крыму после 2014 года. Так, на его странице в соцсетях есть фото, сделанные во время прогулки с собакой в 2015 году в окрестностях Судака.Беглый комбригКомандир 93-й бригады украинских Вооружённых сил Украины "Холодный Яр" Павел Палиса приобрел в ипотеку собственное жилье в Соединённых Штатах, сообщило со ссылкой на телеграм-каналы издание "Аргументы и Факты".Как отмечается, подчинённые комбрига, включая младших командиров, не знают, где сейчас находится Палиса. Выяснилось, что он обзавелся недвижимостью в американском штате Канзас ещё в январе 2022 года, когда проходил обучение в Командно-штабном колледже Сухопутных войск США.Подготовкой документов для оформления ипотеки на Палису занимался его адвокат. Он же приобрёл дом на имя Палисы. Также сообщается, что погибших полковник оформляет как самовольно оставивших подразделения. При этом Палиса присваивает выделенные на солдат средства в свою пользу.Ранее Украину не раз сотрясали скандалы, связанные с имуществом высокопоставленных военных. Наиболее резонансным из них стал скандал с бывшим военкомом Одессы Евгением Борисовым.Как сообщало издание "Украинская правда", семья Борисова после введения на Украине военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 мл. Военком в разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в этой стране, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а он не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.Как позже выяснило Госбюро расследований, помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн (более 7 млн руб. - Ред.), а до этого — другие дорогие автомобили — Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Эти автомобили записали на тёщу военкома, несмотря на то, что у неё не было средств на их покупку.После широкого общественного резонанса, Борисова уволили с занимаемой должности, а после и задержали. Ему предъявили подозрение в преступлениях, предусмотренных ст. 368-5 УК Украины, ч. 5 ст. 407 УК Украины, ч. 4 ст. 409 УК Украины. Бывшему военкому может грозить до 10 лет лишения свободы.Также громкий скандал на Украине возник в связи с заявлением жены пропавшего без вести украинского десантника Татьяны Ильчук, которая обвинила в коррупции руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, где служил её муж. По словам Ильчук, у неё есть доказательства того, как командиры установили цену буквально на всё."Имеем подтверждение, когда командиры из военных брали по 30-70 тыс. грн. (около 75–175 тыс. руб. — Ред.) ежемесячно за невыход на боевое задание. 20 тыс. грн. (около 50 тыс. руб. — Ред.) — десятидневный отпуск домой. 10 тыс. грн. (около 25 тыс. руб. — Ред.).— эвакуация с поля боя. "Хочешь жить — плати": так говорят бойцам. 750–1000 грн. (около 1,9 тыс. — 2,5 тыс. руб. — Ред.) — один рожок к автомату. Задумайтесь только над этим", — заявила Ивчук.Она также сообщила, что в бригаде распродают и гуманитарную помощь."Хочу обратить особое внимание на гуманитарную помощь. Мы знаем, что туда неоднократно было доставлено большое количество гуманитарной помощи. Но военные её не видели или видели, но очень малое количество", — рассказала Ивчук.Кроме того, по её словам, в бригаде процветает торговля наркотиками.После того как она выложила свои обвинения в TikTok, командование начало ей угрожать.В комментарии украинской "Телевизионной службе новостей" Ивчук заявила, что со всеми доказательствами она обратилась в правоохранительные органы. По её словам, у неё есть скриншоты переписок с сослуживцами её пропавшего мужа. Также о происходящем в бригаде Ивчук рассказывал её муж."[Доказательства] в целом это скриншоты, свидетельства [военнослужащих], фотографии есть скриншоты перевода средств командиров. Вообще, чтобы следователи получили больше информации нужно, чтобы соответствующие инстанции приехали и опросили всех парней. И тогда им будет свидетельств очень много", — отметила она.При этом журналистам скриншоты показывать девушка не стала, сославшись на тайну следствия и отметив, что передала доказательства в правоохранительные органы.

https://ukraina.ru/20231220/1052281491.html

https://ukraina.ru/20231220/1052268184.html

https://ukraina.ru/20231220/1052259683.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, всу, спецоперация