https://ukraina.ru/20231221/1052291139.html

Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК

Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК - 21.12.2023 Украина.ру

Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК

КНДР в случае провокаций со стороны других стран незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия. Об этом со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына 21 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

2023-12-21T06:18

2023-12-21T06:18

2023-12-21T06:18

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кндр

ядерное оружие

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По информации агентства, Ким Чен Ын 20 декабря встретился с военнослужащими главного ракетного управления, задействованными в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18". Глава государства поздравил их с удачным запуском и заявил о решимости в случае необходимости применить ядерное оружие.18 декабря КНДР осуществила успешный запуск МБР, высота полёта которой, по данным японских военных, достигла более шести тысяч километров при дальности около одной тысячи километров. Отмечается, что при запуске по обычной траектории ракета пролетела бы 15 тысяч километров, достигая любой точки на территории США.

https://ukraina.ru/20231209/1051875716.html

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новости, кндр, ядерное оружие, ким чен ын, сша