Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
КНДР в случае провокаций со стороны других стран незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия. Об этом со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына 21 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
По информации агентства, Ким Чен Ын 20 декабря встретился с военнослужащими главного ракетного управления, задействованными в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18". Глава государства поздравил их с удачным запуском и заявил о решимости в случае необходимости применить ядерное оружие.
"Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует её с помощью ядерного оружия", - сказал Ким Чен Ын.
18 декабря КНДР осуществила успешный запуск МБР, высота полёта которой, по данным японских военных, достигла более шести тысяч километров при дальности около одной тысячи километров. Отмечается, что при запуске по обычной траектории ракета пролетела бы 15 тысяч километров, достигая любой точки на территории США.
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