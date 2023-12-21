Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК - 21.12.2023 Украина.ру
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Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК
Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК - 21.12.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК
КНДР в случае провокаций со стороны других стран незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия. Об этом со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына 21 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2023-12-21T06:18
2023-12-21T06:18
новости
кндр
ядерное оружие
ким чен ын
сша
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По информации агентства, Ким Чен Ын 20 декабря встретился с военнослужащими главного ракетного управления, задействованными в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18". Глава государства поздравил их с удачным запуском и заявил о решимости в случае необходимости применить ядерное оружие.18 декабря КНДР осуществила успешный запуск МБР, высота полёта которой, по данным японских военных, достигла более шести тысяч километров при дальности около одной тысячи километров. Отмечается, что при запуске по обычной траектории ракета пролетела бы 15 тысяч километров, достигая любой точки на территории США.
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новости, кндр, ядерное оружие, ким чен ын, сша
Новости, КНДР, Ядерное оружие, Ким Чен Ын, США

Ким Чен Ын заявил, что КНДР на провокации ответит ядерным ударом – ЦТАК

06:18 21.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны
КНДР отмечает 60-ю годовщину окончания Корейской войны - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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КНДР в случае провокаций со стороны других стран незамедлительно ответит атакой с помощью ядерного оружия. Об этом со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына 21 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
По информации агентства, Ким Чен Ын 20 декабря встретился с военнослужащими главного ракетного управления, задействованными в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18". Глава государства поздравил их с удачным запуском и заявил о решимости в случае необходимости применить ядерное оружие.

"Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует её с помощью ядерного оружия", - сказал Ким Чен Ын.

18 декабря КНДР осуществила успешный запуск МБР, высота полёта которой, по данным японских военных, достигла более шести тысяч километров при дальности около одной тысячи километров. Отмечается, что при запуске по обычной траектории ракета пролетела бы 15 тысяч километров, достигая любой точки на территории США.
самурай
9 декабря, 07:40
Превращение Японии в ядерную державу неизбежно – National InterestЯпонии придётся стать ядерной державой и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию, не полагаясь на помощь США. Об этом бывший редактор New York Times Барри Гевен заявил в статье для американского журнала National Interest
 
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