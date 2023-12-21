Киевские каратели за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 21.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 21.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 25 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-21T02:14
2023-12-21T02:14
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 79 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 25 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском три обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка, Верхнеторецком, Красном Партизане, Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 83 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СЦКК, СВО

Киевские каратели за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:14 21.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 25 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватскому району было выпущено 79 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 25 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском семь обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском три обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц в Кировском и Киевском районах Донецка, Верхнеторецком, Красном Партизане, Центрально-Городском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 26 раз. Всего было выпущено 83 единицы различных боеприпасов.
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