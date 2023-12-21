https://ukraina.ru/20231221/1052289383.html

Украина оказалась в списке самых опасных стран мира

Украина оказалась в списке самых опасных стран мира - 21.12.2023 Украина.ру

Украина оказалась в списке самых опасных стран мира

Британское издание Independent опубликовало список самых опасных регионов мира. Рядом с Сирией и Сомали оказалась Украина, где "угроза здоровью и жизни наиболее высока"

2023-12-21T01:59

2023-12-21T01:59

2023-12-21T01:59

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На основе результатов нового исследования, самыми безопасными странами признаны Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания. В октябре Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира. Украина также оказалась там на одном из последних мест. Ранее Украину признали самой заминированной страной в мире. По версии Sky News, более 40% её территории усеяны минами, а после окончания боевых действий жители страны будут сталкиваться со смертельной угрозой ещё много лет.Издание Time сообщало, что для полного разминирования Украины понадобится 757 лет.

https://ukraina.ru/20231214/1052130631.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, всу, опасность, безопасность