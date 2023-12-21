Украина оказалась в списке самых опасных стран мира
© AP / Felipe Dana
© AP / Felipe Dana
Британское издание Independent опубликовало список самых опасных регионов мира. Рядом с Сирией и Сомали оказалась Украина, где "угроза здоровью и жизни наиболее высока"
"По "безопасности" Украине, Сирии, Ираку, Афганистану, Ливии, Йемену, Южному Судану, Центральноафриканской Республике и Сомали был присвоен высший уровень предупреждения "чрезвычайный", – говорится в публикации.
На основе результатов нового исследования, самыми безопасными странами признаны Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания.
В октябре Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира. Украина также оказалась там на одном из последних мест.
Ранее Украину признали самой заминированной страной в мире. По версии Sky News, более 40% её территории усеяны минами, а после окончания боевых действий жители страны будут сталкиваться со смертельной угрозой ещё много лет.
Издание Time сообщало, что для полного разминирования Украины понадобится 757 лет.
Издание Time сообщало, что для полного разминирования Украины понадобится 757 лет.