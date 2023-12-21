Украина оказалась в списке самых опасных стран мира - 21.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231221/1052289383.html
Украина оказалась в списке самых опасных стран мира
Украина оказалась в списке самых опасных стран мира - 21.12.2023 Украина.ру
Украина оказалась в списке самых опасных стран мира
Британское издание Independent опубликовало список самых опасных регионов мира. Рядом с Сирией и Сомали оказалась Украина, где "угроза здоровью и жизни наиболее высока"
2023-12-21T01:59
2023-12-21T01:59
новости
украина
сво
всу
опасность
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051828885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc4e8bed6cab3b6b5d0b2112a8087ace.jpg.webp
На основе результатов нового исследования, самыми безопасными странами признаны Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания. В октябре Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира. Украина также оказалась там на одном из последних мест. Ранее Украину признали самой заминированной страной в мире. По версии Sky News, более 40% её территории усеяны минами, а после окончания боевых действий жители страны будут сталкиваться со смертельной угрозой ещё много лет.Издание Time сообщало, что для полного разминирования Украины понадобится 757 лет.
https://ukraina.ru/20231214/1052130631.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/07/1051828885_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_1f449ade851115ec7d3e74d5ee3714c6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, всу, опасность, безопасность
Новости, Украина, СВО, ВСУ, опасность, безопасность

Украина оказалась в списке самых опасных стран мира

01:59 21.12.2023
 
© AP / Felipe Dana
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP / Felipe Dana
Читать в
Британское издание Independent опубликовало список самых опасных регионов мира. Рядом с Сирией и Сомали оказалась Украина, где "угроза здоровью и жизни наиболее высока"
"По "безопасности" Украине, Сирии, Ираку, Афганистану, Ливии, Йемену, Южному Судану, Центральноафриканской Республике и Сомали был присвоен высший уровень предупреждения "чрезвычайный", – говорится в публикации.
На основе результатов нового исследования, самыми безопасными странами признаны Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания.
В октябре Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира. Украина также оказалась там на одном из последних мест.
Ранее Украину признали самой заминированной страной в мире. По версии Sky News, более 40% её территории усеяны минами, а после окончания боевых действий жители страны будут сталкиваться со смертельной угрозой ещё много лет.

Издание Time сообщало, что для полного разминирования Украины понадобится 757 лет.
14 декабря, 19:46
Пикирующая нацияНационалисты — народ пафосный. Их вечно тянет к чему-то необычному, вдохновляющему, героическому, к тому, что было давно и создано не ими, но с их точки зрения возвеличивает их сегодняшних
 
НовостиУкраинаСВОВСУопасностьбезопасность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:02Дмитрий Краснов: "Троянский конь Путина" в ЕС может обернуться коварным подарком России
01:59Украина оказалась в списке самых опасных стран мира
01:42Сенат США ушёл на каникулы
01:26Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до Запорожья
01:24Евросоюз выделит 20 млн евро на стартапы украинцев
01:03В Конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора РФ
01:03Новая "Ось": почему Запад выступает против борьбы с героизацией нацизма
00:47ВСУ ударили по больнице в Донецке – ранено 4 человека
00:16Компания, принадлежащая Фридману, нанесла ответный удар по Украине
23:53Тимошенко выступила против ЛГБТ* – СМИ
23:20Макрон не исключил приглашения Путина в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии
23:07В Киеве подростки станцевали с флагом Вермахта
22:39Литва пообещала подготовить 3,5 тысячи солдат ВСУ в 2024 году
22:12Данилов допустил возобновление авиасообщения на Украине в 2024 году
21:51В подмосковном Наро-Фоминске сбит БПЛА – СМИ
21:38Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду
21:29Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму
21:12На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов
20:52США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины
20:34СБУ объявила российского олигарха Фридмана в розыск
Лента новостейМолния