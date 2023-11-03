https://ukraina.ru/20231103/1050731435.html

Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time

Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time - 03.11.2023 Украина.ру

Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time

Украина стала самой заминированной страной в мире, обогнав Афганистан и Сирию. Для того, чтобы разминировать всю её территорию потребуется не менее 757-ми лет, пишет издание TIME

2023-11-03T02:06

2023-11-03T02:06

2023-11-03T02:06

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Самую высшую строчку антирейтинга страна заняла после начала Специальной военной операции. По данным СМИ, треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин, кассетными бомбами (которые ежедневно использует только украинская сторона), минами-ловушками и осколками снарядов. Из-за мин на полях, в том числе, сорвано украинское контрнаступление, отмечает автор публикации. Под угрозой оказались шесть миллионов мирных жителей. Мины также они привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий Украины (в Донбассе?), что повлияло на экономику и мировую поставку продовольствия. По её словам, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение десяти лет. Ранее Украину уже называли самой заминированной страной в мире. В начале 2023 года такое заявление делал британский телеканал Sky News со ссылкой экспертов. Позже эту информацию подтверждала и российская сторона. По данным Представительства ДНР в СЦКК, украинская армия ежедневно высыпает под ноги жителям республики тысячи трудно заметных мин ПФМ-1 "Лепесток". Летом 2023 года сообщалось, что всего задокументировано три факта гибели и 124 факта травматической ампутации конечностей у гражданских лиц, в том числе 11-ти детей, от подрыва на ПФМ-1 "Лепесток". Количество пострадавших меняется ежедневно.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, разминирование, сво, спецоперация, всу, вс рф