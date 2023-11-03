Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time - 03.11.2023 Украина.ру
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Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time
Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time - 03.11.2023 Украина.ру
Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time
Украина стала самой заминированной страной в мире, обогнав Афганистан и Сирию. Для того, чтобы разминировать всю её территорию потребуется не менее 757-ми лет, пишет издание TIME
2023-11-03T02:06
2023-11-03T02:06
новости
украина
разминирование
сво
спецоперация
всу
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Самую высшую строчку антирейтинга страна заняла после начала Специальной военной операции. По данным СМИ, треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин, кассетными бомбами (которые ежедневно использует только украинская сторона), минами-ловушками и осколками снарядов. Из-за мин на полях, в том числе, сорвано украинское контрнаступление, отмечает автор публикации. Под угрозой оказались шесть миллионов мирных жителей. Мины также они привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий Украины (в Донбассе?), что повлияло на экономику и мировую поставку продовольствия. По её словам, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение десяти лет. Ранее Украину уже называли самой заминированной страной в мире. В начале 2023 года такое заявление делал британский телеканал Sky News со ссылкой экспертов. Позже эту информацию подтверждала и российская сторона. По данным Представительства ДНР в СЦКК, украинская армия ежедневно высыпает под ноги жителям республики тысячи трудно заметных мин ПФМ-1 "Лепесток". Летом 2023 года сообщалось, что всего задокументировано три факта гибели и 124 факта травматической ампутации конечностей у гражданских лиц, в том числе 11-ти детей, от подрыва на ПФМ-1 "Лепесток". Количество пострадавших меняется ежедневно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, разминирование, сво, спецоперация, всу, вс рф
Новости, Украина, разминирование, СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

Для полного разминирования Украины понадобится 757 лет – Time

02:06 03.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Украина стала самой заминированной страной в мире, обогнав Афганистан и Сирию. Для того, чтобы разминировать всю её территорию потребуется не менее 757-ми лет, пишет издание TIME
Самую высшую строчку антирейтинга страна заняла после начала Специальной военной операции. По данным СМИ, треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин, кассетными бомбами (которые ежедневно использует только украинская сторона), минами-ловушками и осколками снарядов.
Из-за мин на полях, в том числе, сорвано украинское контрнаступление, отмечает автор публикации. Под угрозой оказались шесть миллионов мирных жителей. Мины также они привели в негодность часть самых ценных сельскохозяйственных угодий Украины (в Донбассе?), что повлияло на экономику и мировую поставку продовольствия.
"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются наибольшими со времен Второй мировой войны", – заявила министр экономики Юлия Свириденко.
По её словам, у Украины есть план вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение десяти лет.
Ранее Украину уже называли самой заминированной страной в мире. В начале 2023 года такое заявление делал британский телеканал Sky News со ссылкой экспертов.
Позже эту информацию подтверждала и российская сторона.
По данным Представительства ДНР в СЦКК, украинская армия ежедневно высыпает под ноги жителям республики тысячи трудно заметных мин ПФМ-1 "Лепесток". Летом 2023 года сообщалось, что всего задокументировано три факта гибели и 124 факта травматической ампутации конечностей у гражданских лиц, в том числе 11-ти детей, от подрыва на ПФМ-1 "Лепесток". Количество пострадавших меняется ежедневно.
 
НовостиУкраинаразминированиеСВОСпецоперацияВСУВС РФ
 
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