https://ukraina.ru/20231221/1052288699.html

В Конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора РФ

В Конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора РФ - 21.12.2023 Украина.ру

В Конгрессе призвали ввести масштабные санкции против энергосектора РФ

Группа членов Палаты представителей США считает, что политика ограничения предельной цены на российскую нефть неэффективна. Они настаивают на том, что против энергосектора РФ должны быть введены "всеобъемлющие санкции" о чём сообщили советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану в письме

2023-12-21T01:03

2023-12-21T01:03

2023-12-21T01:03

новости

сша

конгресс сша

антироссийские санкции

сво

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_547bf38b2f1d52d911db93d37e785ecd.jpg

Его подписали главы различных комитетов и подкомитетов, курирующих вопросы национальной и финансовой безопасности. Коллективное прошение содержит "осуждение продвигаемой администрацией Байдена политики "ценового потолка", позволяющей России продолжать финансирование конфликта на Украине". По мнению конгрессменов, политика "ценового потолка" была основана на идее о "лёгкой победе над Россией", но "принятие желаемого за действительное продлило страдания украинского народа". Авторы письма ссылаются на давний опыт санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы, напоминая, что администрация Байдена не предпринимала попыток применить к какой-либо из них подобные ограничения. Кроме того, конгрессмены задаются вопросом, почему администрация Байдена запрашивает у законодателей дополнительные средства на нужды Украины, в то же время позволяя РФ ежемесячно выделять "миллиарды долларов для её военной машины".

https://ukraina.ru/20231219/1052216576.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, антироссийские санкции, сво, украина