https://ukraina.ru/20231221/1052274027.html

Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ

Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ - 21.12.2023 Украина.ру

Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ

В России налажено производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Это позволяет наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-12-21T04:10

2023-12-21T04:10

2023-12-21T04:10

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Армия РФ наносит массированные удары по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. В ее распоряжении появилось много систем наземного и воздушного базирования (ракеты, беспилотники и планирующие бомбы), рассказал политолог.В России налажено внутреннее производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Производство БПЛА сейчас поставлено на промышленный поток, добавил он.Военный аэродром в Староконстантинове расположен в тысяче километров от Харьковского направления. Но российские военные наносят по нему эффективные удары средствами дистанционного поражения. Таким же способом мы "накрываем" производство беспилотников в Одессе и Очакове, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052245618.html

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новости, бпла, беспилотники, россия, производство, вс рф, удары, авиаудары, бомба, ракеты, одесса, аэродромы