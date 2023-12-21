Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ
В России налажено производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Это позволяет наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Армия РФ наносит массированные удары по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. В ее распоряжении появилось много систем наземного и воздушного базирования (ракеты, беспилотники и планирующие бомбы), рассказал политолог.
В России налажено внутреннее производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Производство БПЛА сейчас поставлено на промышленный поток, добавил он.
"Короче говоря, [теперь] нам не нужно на уничтожение тех или иных объектов посылать танковые армии, которые выполняют эту задачу ценой колоссальных потерь среди личного состава и техники", - подчеркнул Самойлов.
Военный аэродром в Староконстантинове расположен в тысяче километров от Харьковского направления. Но российские военные наносят по нему эффективные удары средствами дистанционного поражения. Таким же способом мы "накрываем" производство беспилотников в Одессе и Очакове, заключил собеседник издания.
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