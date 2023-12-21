Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ - 21.12.2023 Украина.ру
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Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ
Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ - 21.12.2023 Украина.ру
Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ
В России налажено производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Это позволяет наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-12-21T04:10
2023-12-21T04:10
новости
бпла
беспилотники
россия
производство
вс рф
удары
авиаудары
бомба
ракеты
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Армия РФ наносит массированные удары по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. В ее распоряжении появилось много систем наземного и воздушного базирования (ракеты, беспилотники и планирующие бомбы), рассказал политолог.В России налажено внутреннее производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Производство БПЛА сейчас поставлено на промышленный поток, добавил он.Военный аэродром в Староконстантинове расположен в тысяче километров от Харьковского направления. Но российские военные наносят по нему эффективные удары средствами дистанционного поражения. Таким же способом мы "накрываем" производство беспилотников в Одессе и Очакове, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052245618.html
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новости, бпла, беспилотники, россия, производство, вс рф, удары, авиаудары, бомба, ракеты, одесса, аэродромы
Новости, БПЛА, беспилотники, Россия, производство, ВС РФ, удары, авиаудары, бомба, ракеты, Одесса, аэродромы

Военный политолог сообщил, как беспилотники и "умные" бомбы дистанционно уничтожают важные объекты ВСУ

04:10 21.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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В России налажено производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Это позволяет наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Армия РФ наносит массированные удары по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. В ее распоряжении появилось много систем наземного и воздушного базирования (ракеты, беспилотники и планирующие бомбы), рассказал политолог.
В России налажено внутреннее производство средств дистанционного поражения и увеличились их поставки извне. Производство БПЛА сейчас поставлено на промышленный поток, добавил он.
"Короче говоря, [теперь] нам не нужно на уничтожение тех или иных объектов посылать танковые армии, которые выполняют эту задачу ценой колоссальных потерь среди личного состава и техники", - подчеркнул Самойлов.
Военный аэродром в Староконстантинове расположен в тысяче километров от Харьковского направления. Но российские военные наносят по нему эффективные удары средствами дистанционного поражения. Таким же способом мы "накрываем" производство беспилотников в Одессе и Очакове, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
Вчера, 04:21
Владимир Орлов: Хотя Запад обогнал нас в военном космосе, Россия навязала ВСУ совсем другую войнуНа сегодняшний день преимущество России – это производство классических видов вооружений, которые необходимы для общевойскового боя. У нас это получается делать хорошо, и на поле боя эта ставка оправдалась, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиБПЛАбеспилотникиРоссияпроизводствоВС РФударыавиаударыбомбаракетыОдессааэродромы
 
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