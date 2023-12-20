https://ukraina.ru/20231220/1052286288.html

В подмосковном Наро-Фоминске сбит БПЛА – СМИ

В подмосковном Наро-Фоминске сбит БПЛА – СМИ - 20.12.2023 Украина.ру

В подмосковном Наро-Фоминске сбит БПЛА – СМИ

В районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминске был сбит беспилотник, части которого упали на проезжую часть. Перед этим местные жители слышали взрыв, сообщает телеграм-канал Shot

2023-12-20T21:51

2023-12-20T21:51

2023-12-20T21:53

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По данным источника, движение по трассе перекрыто. Об этом свидетельствую кадры, снятые на месте происшествия. Уточняется, что сейчас там работают экстренные службы, устраняя последствия атаки. Официальной информации пока не поступало.

https://ukraina.ru/20221214/1041794124.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, подмосковье, наро-фоминск, беспилотники, всу, сво