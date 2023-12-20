Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
Вечером, 20 декабря, украинская армия снова предприняла неудачную попытку атаковать Белгород. На подлёте к городу система противовоздушной обороны сбила беспилотник, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в своём телеграм-канале.
По данным губернатора, за предыдущие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории Белгородской области около 40 артиллерийских и миномётных снарядов. В селе Нехотеевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
4 декабря, 05:00Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов ШебекиноБелгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин