Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду - 20.12.2023 Украина.ру
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Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду
Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду - 20.12.2023 Украина.ру
Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду
Вечером, 20 декабря, украинская армия снова предприняла неудачную попытку атаковать Белгород. На подлёте к городу система противовоздушной обороны сбила беспилотник, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков
2023-12-20T21:38
2023-12-20T21:38
новости
белгородская область
белгород
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По данным губернатора, за предыдущие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории Белгородской области около 40 артиллерийских и миномётных снарядов. В селе Нехотеевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, бпла, всу, сво
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, БПЛА, ВСУ, СВО

Украинский БПЛА сбит на подлёте к Белгороду

21:38 20.12.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Вечером, 20 декабря, украинская армия снова предприняла неудачную попытку атаковать Белгород. На подлёте к городу система противовоздушной обороны сбила беспилотник, сообщил губернатор края Вячеслав Гладков
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – написал он в своём телеграм-канале.
По данным губернатора, за предыдущие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории Белгородской области около 40 артиллерийских и миномётных снарядов. В селе Нехотеевка противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря, 05:00
Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов ШебекиноБелгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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