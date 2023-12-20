https://ukraina.ru/20231220/1052285789.html

Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму

Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму - 20.12.2023 Украина.ру

Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму

Китайская компания железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом 20 декабря информировала пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины

2023-12-20T21:29

2023-12-20T21:29

2023-12-20T21:29

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Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.В начале октября Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. В НАПК считают, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для того, чтобы добиться скорейшего ухода представителей международного бизнеса из РФ.

https://ukraina.ru/20231123/1051277580.html

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новости, украина, напк, кнр (китай), спецоперация, сво, боевые действия