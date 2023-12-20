Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму
© скриншот видеоНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
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Китайская компания железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом 20 декабря информировала пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
"Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", – говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.
В начале октября Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией.
В НАПК считают, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для того, чтобы добиться скорейшего ухода представителей международного бизнеса из РФ.