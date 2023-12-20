Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму - 20.12.2023 Украина.ру
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Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму
Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму - 20.12.2023 Украина.ру
Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму
Китайская компания железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом 20 декабря информировала пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
2023-12-20T21:29
2023-12-20T21:29
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украина
напк
кнр (китай)
спецоперация
сво
боевые действия
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Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.В начале октября Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. В НАПК считают, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для того, чтобы добиться скорейшего ухода представителей международного бизнеса из&nbsp;РФ.
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новости, украина, напк, кнр (китай), спецоперация, сво, боевые действия
Новости, Украина, НАПК, КНР (Китай), Спецоперация, СВО, боевые действия

Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму

21:29 20.12.2023
 
© скриншот видеоНациональное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)
© скриншот видео
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Китайская компания железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом 20 декабря информировала пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины
"Китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. Это стало основанием для внесения компании в перечень международных спонсоров войны Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)", – говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.
В начале октября Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией.
В НАПК считают, что список "международных спонсоров войны" является инструментом для того, чтобы добиться скорейшего ухода представителей международного бизнеса из РФ.
НАПК - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 13:37
Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"Немецкая корпорация Knauf, потерявшая завод в Солдеаре, признана на Украине "международным спонсором войны". Об этом 23 ноября сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции
 
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