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В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителей

В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителей - 20.12.2023 Украина.ру

В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителей

В результате обстрелов Вооружённых сил Украины менее чем за сутки ранения получили шесть мирных жителей ДНР. Среди них оказались два сотрудника больниц в Горловке и Донецке, а также один пациент. Об этом вечером, 20 декабря, сообщил глава республики Денис Пушилин

2023-12-20T19:45

2023-12-20T19:45

2023-12-20T19:45

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Помимо этого, обстрелами повреждены три жилых дома в Киевском, Петровском районах Донецка, а также объект гражданской инфраструктуры в Горловке.Всего украинская армия подвергла обстрелам территорию ДНР не менее 15 раз. Выпущено 42 боеприпаса, применялась реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 152 мм, 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БпЛА, заключил Пушилин. По данным представительства в совместном центре по контролю и координации украинских преступлений (СЦКК ДНР), общее количество жертв среди гражданских лиц от атак Вооружённых сил Украины за 19 декабря составило 16 человек (1 погиб, 15 ранены).

https://ukraina.ru/20231216/1052164181.html

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новости, денис пушилин, обстрелы, днр, донецкая народная республика, донбасс, жертвы, всу, сво, спецоперация