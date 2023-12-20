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Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса

Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса - 20.12.2023 Украина.ру

Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса

Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов рассказал о том, как обстоят дела в Донецке во время... Украина.ру, 20.12.2023

2023-12-20T19:08

2023-12-20T19:08

2023-12-20T19:08

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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов рассказал о том, как обстоят дела в Донецке во время операции по освобождению Авдеевки, как армия России справляется с проблемами, которые выявила СВО и высказал мнение о судьбе российских деятелей культуры и искусства, покинувших Россию после начала спецоперации.00:42 – о ситуации в Донецке, Авдеевке и других городах Донбасса;04:09 – о том, какие проблемы выявила спецоперация в Российской армии;07:01 – будет ли новая волна мобилизации?08:33 – кто такие "люди со светлыми лицами" и почему их вносят в реестр террористов и экстремистов?* в ходе беседы упоминаются Борис Акунин (он же Григорий Чхартишвили), внесённый в перечень террористов и экстремистов росфинмониторинга, и Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом.

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