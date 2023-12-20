Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса - 20.12.2023 Украина.ру
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Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса
Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса - 20.12.2023 Украина.ру
Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса
Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов рассказал о том, как обстоят дела в Донецке во время... Украина.ру, 20.12.2023
2023-12-20T19:08
2023-12-20T19:08
видео
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спецслужба
спецоперация
мобилизация
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов рассказал о том, как обстоят дела в Донецке во время операции по освобождению Авдеевки, как армия России справляется с проблемами, которые выявила СВО и высказал мнение о судьбе российских деятелей культуры и искусства, покинувших Россию после начала спецоперации.00:42 – о ситуации в Донецке, Авдеевке и других городах Донбасса;04:09 – о том, какие проблемы выявила спецоперация в Российской армии;07:01 – будет ли новая волна мобилизации?08:33 – кто такие "люди со светлыми лицами" и почему их вносят в реестр террористов и экстремистов?* в ходе беседы упоминаются Борис Акунин (он же Григорий Чхартишвили), внесённый в перечень террористов и экстремистов росфинмониторинга, и Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом.
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видео, новосибирск, донецк, днр, донецкая народная республика, авдеевка, сво, спецслужба, спецоперация, мобилизация, иноагент, видео
Видео, Новосибирск, Донецк, ДНР, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, СВО, спецслужба, Спецоперация, мобилизация, иноагент

Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса

19:08 20.12.2023
 
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов рассказал о том, как обстоят дела в Донецке во время операции по освобождению Авдеевки, как армия России справляется с проблемами, которые выявила СВО и высказал мнение о судьбе российских деятелей культуры и искусства, покинувших Россию после начала спецоперации.

00:42 – о ситуации в Донецке, Авдеевке и других городах Донбасса;
04:09 – о том, какие проблемы выявила спецоперация в Российской армии;
07:01 – будет ли новая волна мобилизации?
08:33 – кто такие "люди со светлыми лицами" и почему их вносят в реестр террористов и экстремистов?

* в ходе беседы упоминаются Борис Акунин (он же Григорий Чхартишвили), внесённый в перечень террористов и экстремистов росфинмониторинга, и Дмитрий Быков, признанный в России иностранным агентом.
 
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