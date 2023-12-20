https://ukraina.ru/20231220/1052282072.html
Украина получила 150 млн евро – столько стоят пять немобилизованных в ВСУ футболистов
Украина получила 150 млн евро – столько стоят пять немобилизованных в ВСУ футболистов - 20.12.2023 Украина.ру
Украина получила 150 млн евро – столько стоят пять немобилизованных в ВСУ футболистов
Киев мог бы обязать футбольные клубы делиться деньгами, но вместо этого продолжает просить денег у Европы
2023-12-20T18:21
2023-12-20T18:21
2023-12-20T18:21
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Украина в среду получила 150 млн евро на безвозвратной основе от ЕС в рамках реализации программы "Поддержка быстрого восстановления Украины". О получении средств сообщило Министерство финансов Украины.Деньги пойдут на восстановление критически важных объектов, пострадавших в ходе специальной военной операции. Речь идет о ремонте транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений.Уточняется, что второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.Сумма кажется существенной. Но это смотря, с какой стороны посмотреть.Другой украинский футболит Александр Зинченко подорожал – его оценивают в 42 млн евро. Также прибавил в ценнике Виталий Миколенко из Эвертона – 28 млн евро (+3 млн), Илья Забарный из Борнмута – 25 млн евро (+5 млн), а 19-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк –2,5 млн евро (это больше в 2 раза предыдущей стоимости).То есть за 100 млн евро Европа может запросто прикупить Зинченко, Миколенко, Забарного и юного Ярмолюка. И еще 2,5 млн евро останется в качестве сдачи. Накануне Марченко сообщил, что с начала этого года Украине удалось привлечь уже более 39 млрд долларов внешнего финансирования по сравнению с 32,1 млрд долларов за весь прошлый год. К концу года эта сумма достигнет 42,3 млрд долларов. В частности, еще от ЕС ожидают поступления 1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи в этом году.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, европа, поддержка, футбол
Украина получила 150 млн евро – столько стоят пять немобилизованных в ВСУ футболистов
Киев мог бы обязать футбольные клубы делиться деньгами, но вместо этого продолжает просить денег у Европы
Украина в среду получила 150 млн евро на безвозвратной основе от ЕС в рамках реализации программы "Поддержка быстрого восстановления Украины". О получении средств сообщило Министерство финансов Украины.
Деньги пойдут на восстановление критически важных объектов, пострадавших в ходе специальной военной операции. Речь идет о ремонте транспортной и социальной инфраструктуры, коммунальных объектов и жилых помещений.
Уточняется, что второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.
Сумма кажется существенной. Но это смотря, с какой стороны посмотреть.
Пока Европа собирает 100 млн евро, чтобы направить на поддержку сотен фермеров Украины, в другой, параллельно вселенной, столько же денег получает Донецкий "Шахтер" просто за продажу одного футболиста. В начале 2023 года футбольный клуб продал сборной Украины Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн евро. Сейчас, кстати, Мудрик подешевел до 40 млн евро.
Другой украинский футболит Александр Зинченко подорожал – его оценивают в 42 млн евро. Также прибавил в ценнике Виталий Миколенко из Эвертона – 28 млн евро (+3 млн), Илья Забарный из Борнмута – 25 млн евро (+5 млн), а 19-летний полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк –2,5 млн евро (это больше в 2 раза предыдущей стоимости).
То есть за 100 млн евро Европа может запросто прикупить Зинченко, Миколенко, Забарного и юного Ярмолюка. И еще 2,5 млн евро останется в качестве сдачи.
Накануне Марченко сообщил, что с начала этого года Украине удалось привлечь уже более 39 млрд долларов внешнего финансирования по сравнению с 32,1 млрд долларов за весь прошлый год. К концу года эта сумма достигнет 42,3 млрд долларов. В частности, еще от ЕС ожидают поступления 1,5 млрд евро последнего транша макрофинансовой помощи в этом году.