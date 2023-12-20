https://ukraina.ru/20231220/1052276943.html
Боррель засомневался, что ЕС способен помогать Украине
Боррель засомневался, что ЕС способен помогать Украине - 20.12.2023 Украина.ру
Боррель засомневался, что ЕС способен помогать Украине
Евросоюз в целом оказал Украине гораздо большую помощь, чем США, но неизвестно, сможет ли продолжаться такая помощь, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме Sommet Grand Continent, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-20T15:35
2023-12-20T15:35
2023-12-20T15:35
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евросоюз
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жозеп боррель
сша
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По словам евродипломата, страны Евросоюзе оказали Украине военную помощь практически на 30 миллиардов евро.Дипломат при этом задался вопрос, продолжит ли ЕС оказывать помощь Украине."Продлится ли единство ЕС в этом вопросе, продолжится ли помощь от США при новом президенте и даже до его выборов… На эти вопросы необходимо ответить... мы, в Европе, должны ответить, и, на мой взгляд, мы должны стоять активно на стороне Украины, надо делать больше и быстрее, потому что Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу", - заявил он.Вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.
https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, ес, зарубежье, жозеп боррель, сша
Новости, Украина, Евросоюз, ЕС, Зарубежье, Жозеп Боррель, США
Боррель засомневался, что ЕС способен помогать Украине
Евросоюз в целом оказал Украине гораздо большую помощь, чем США, но неизвестно, сможет ли продолжаться такая помощь, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме Sommet Grand Continent, сообщили 20 декабря журналисты РИА Новости
По словам евродипломата, страны Евросоюзе оказали Украине военную помощь практически на 30 миллиардов евро.
"Военная помощь США была более значительной, чем наша, однако, если сложить военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь, то Европа оказала Украине гораздо большую помощь, чем США", - указал Боррель.
Дипломат при этом задался вопрос, продолжит ли ЕС оказывать помощь Украине.
"Продлится ли единство ЕС в этом вопросе, продолжится ли помощь от США при новом президенте и даже до его выборов… На эти вопросы необходимо ответить... мы, в Европе, должны ответить, и, на мой взгляд, мы должны стоять активно на стороне Украины, надо делать больше и быстрее, потому что Россия для ЕС представляет стратегическую угрозу", - заявил он.
Вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.