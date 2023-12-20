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Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ

Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ - 20.12.2023 Украина.ру

Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России. Об этом сообщила 20 декабря председатель комиссии Элла Памфилова

2023-12-20T14:14

2023-12-20T14:14

2023-12-20T14:14

цик

выборы

президент

новости

владимир путин

россия

кандидат

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По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу, а заявки на применение онлайн-голосования на выборах главы государства подали 28 регионов.Она добавила, что, по информации Центризбиркома, количество заявок возрастет.Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру: нынешний президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), муниципальный депутат Долгопрудного от "Союза правых сил" Борис Надеждин, журналистка и бывший депутат ржевской городской думы Екатерина Дунцова,глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович.Действующий президент четыре раза побеждал на президентских выборах. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.

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цик, выборы, президент, новости, владимир путин, россия, кандидат