Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ - 20.12.2023 Украина.ру
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Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ
Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ - 20.12.2023 Украина.ру
Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России. Об этом сообщила 20 декабря председатель комиссии Элла Памфилова
2023-12-20T14:14
2023-12-20T14:14
цик
выборы
президент
новости
владимир путин
россия
кандидат
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По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу, а заявки на применение онлайн-голосования на выборах главы государства подали 28 регионов.Она добавила, что, по информации Центризбиркома, количество заявок возрастет.Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру: нынешний президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), муниципальный депутат Долгопрудного от "Союза правых сил" Борис Надеждин, журналистка и бывший депутат ржевской городской думы Екатерина Дунцова,глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович.Действующий президент четыре раза побеждал на президентских выборах. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
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цик, выборы, президент, новости, владимир путин, россия, кандидат
ЦИК, выборы, президент, Новости, Владимир Путин, Россия, кандидат

Председатель Центризбиркома рассказала о претендентах на должность президента РФ

14:14 20.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций
Встреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах президента России. Об этом сообщила 20 декабря председатель комиссии Элла Памфилова
По ее словам, президентская кампания вошла в активную фазу, а заявки на применение онлайн-голосования на выборах главы государства подали 28 регионов.
Она добавила, что, по информации Центризбиркома, количество заявок возрастет.
Среди тех, кто публично выдвинул свою кандидатуру: нынешний президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму), муниципальный депутат Долгопрудного от "Союза правых сил" Борис Надеждин, журналистка и бывший депутат ржевской городской думы Екатерина Дунцова,
глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович.
Действующий президент четыре раза побеждал на президентских выборах. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Выборы пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 21:20
Путин поставил задачу провести президентские выборы прозрачно, легитимно и честноГолосование на выборах в РФ должно пройти в полном соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы
 
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