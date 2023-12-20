https://ukraina.ru/20231220/1052270767.html

Илья Русяев о ФСБ и спецслужбах РФ: Мы не угрожаем никому, но себя в обиду не дадим, в том числе СБУ

Илья Русяев о ФСБ и спецслужбах РФ: Мы не угрожаем никому, но себя в обиду не дадим, в том числе СБУ - 20.12.2023 Украина.ру

Илья Русяев о ФСБ и спецслужбах РФ: Мы не угрожаем никому, но себя в обиду не дадим, в том числе СБУ

Не за страх, а за совесть борется ФСБ России, поддерживая безопасность в стране и неся спасение от угроз населению. В интервью изданию Украина.ру юрист, ответственный секретарь и член Совета при председателе СФ РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Илья Русяев поздравил страну с Днем работника органов безопасности.

2023-12-20T14:25

2023-12-20T14:25

2023-12-20T14:25

интервью

фсб

спецслужба

сбу

безопасность

права человека

угроза

разведка

россия

терроризм

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Ранее глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в эфире "Первого канала" предупредил об активизации украинских диверсантов в России.— Илья, что для вас значит этот праздник?— Сегодня — День чекиста. Исполнилось 106 лет Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР, созданной 20 декабря 1917 года.В нашей стране сейчас есть несколько спецслужб: ФСБ, ФСО, СВР, которые обеспечивают нашу безопасность. Их труд — это уникальное сочетание сложных методов, высоких целей и неизменной преданности делу. Стране во все времена требуются профессионалы, готовые не за страх, а за совесть защищать государственную безопасность и в России, и за ее пределами — там, где это необходимо.Все их силы направлены на то, чтобы превратить абстрактное и невидимое понятие "безопасность" в конкретное, ощутимое состояние, в котором мы все существуем и чувствуем себя спокойнее.— Вот мы говорим "безопасность". Какое значение в это слово вкладываете вы?— Безопасность — особенное слово. В нем не будет никакого смысла, никакой истории и контекста без людей, которые обеспечивают нашу защиту. Безопасность — это концепция, которая без профессионализма, мужества и самоотверженности остается пустым звуком. И не удивительно, что у нас в стране это понятие наполнено живым и значимым содержанием.При этом безопасность в нашу эпоху важна не только физическая, но и информационная, цифровая. В этом плане у ФСБ и других российских спецслужб можно отметить успехи в работе с современными технологиями — даже с учетом того, что информационная составляющая глубоко вошла в нашу жизнь сравнительно недавно: в последние два десятилетия.— После распада Союза и упразднения КГБ СССР в России было создано Агентство федеральной безопасности, которое было переформировано в Министерство безопасности РФ, ставшее Федеральной службой контрразведки, трансформированной в ФСБ. В чем важность сотрудников ФСБ?— Я считаю, во-первых, что создание ФСБ стало ключевым шагом нашего государства в области обеспечения национальной безопасности и противодействия современным угрозам — прежде всего, конечно, терроризму. Объем работы сотрудников спецслужб не уменьшается, появляются новые задачи. По большому счету, таков закон развития мира — вечная борьба между броней и снарядом.Когда появляется новая, более сильная броня, сразу создают то, что призвано её пробить. Будет ли отражена новая, изощренная атака? Посмотрите, например, что творят агенты Службы безопасности Украины (СБУ). Сможем ли мы их остановить? Для граждан России ответ на этот вопрос очевиден.Наша “броня” в виде спецслужб выстоит благодаря своей силе, уму и отваге, как щит и меч — символы ФСБ. Не зря меч расположен острием вниз. Это значит — мы не угрожаем никому, но никогда себя в обиду не дадим. Спасибо чекистам.Во-вторых, роль ФСБ в современном мире выходит за рамки простого реагирования на угрозы. Сегодня это очень многоаспектный орган, который умеет работать не только с оперативным реагированием, но разрабатывает долгосрочные стратегии для реального обеспечения национальной безопасности и стабильности. Это глобальный подход, который требует постоянного развития, адаптации к меняющимся условиям и приверженности высоким стандартам профессионализма и эффективности.В-третьих, ФСБ играет ключевую роль в системе соблюдения и исполнения законов России, внося значимый вклад в укрепление правового государства — потому что тесно взаимодействует с другими государственными органами, включая оборонные и правоохранительные структуры, чтобы обеспечивать эффективное соблюдение законов и противодействовать угрозам, защищать права и свободы граждан.Те, кто несут ответственность за безопасность государства, часто сталкиваются с тяжелыми, а иногда и страшными преступлениями. Бывают случаи, когда сотрудники спецслужб жертвуют своими жизнями в борьбе с этими угрозами. И это говорит об их главной миссии — приложить все усилия, чтобы защитить граждан России и обеспечить безопасность.Гражданское общество благодарит сотрудников органов безопасности в их профессиональный праздник, полностью признает их выдающиеся заслуги в выполнении важной миссии, а также выражает подлинное уважение их мужеству и героизму.

https://ukraina.ru/20231220/1052221893.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, фсб, спецслужба, сбу, безопасность, права человека, угроза, разведка, россия, терроризм