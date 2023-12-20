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Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья

Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья - 20.12.2023 Украина.ру

Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья

Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал участникам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья от жителей региона

2023-12-20T12:16

2023-12-20T12:16

2023-12-20T12:16

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Губернатор уточнил, что оборудование получили подразделения Министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия «Брянск».Всё оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области, подчеркнул Богомаз.Богомаз поблагодарил защитников за службу и пожелал, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи.

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2023

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новости, брянская область, александр богомаз, сво, спецоперация, минобороны рф, россия, дроны, бпла