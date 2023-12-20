Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья - 20.12.2023 Украина.ру
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Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья
Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья - 20.12.2023 Украина.ру
Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал участникам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья от жителей региона
2023-12-20T12:16
2023-12-20T12:16
новости
брянская область
александр богомаз
сво
спецоперация
минобороны рф
россия
дроны
бпла
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Губернатор уточнил, что оборудование получили подразделения Министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия «Брянск».Всё оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области, подчеркнул Богомаз.Богомаз поблагодарил защитников за службу и пожелал, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи.
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новости, брянская область, александр богомаз, сво, спецоперация, минобороны рф, россия, дроны, бпла
Новости, Брянская область, Александр Богомаз, СВО, Спецоперация, Минобороны РФ, Россия, дроны, БПЛА

Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья

12:16 20.12.2023
 
© Александр Богомаз телеграм-канал
© Александр Богомаз телеграм-канал
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал участникам спецоперации квадрокоптеры, радиостанции и антидроновые ружья от жителей региона
"В преддверии Нового года вручили подразделениям оборудование — квадрокоптеры, радиостанции, антидроновые ружья, детекторы БПЛА — и спецсредства, необходимые для выполнения задач специальной военной операции и обеспечения безопасности на государственной границе", - написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что оборудование получили подразделения Министерства обороны РФ, управления Росгвардии по Брянской области, Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, группировке прикрытия «Брянск».
Всё оборудование закуплено за счет средств, перечисленных жителями, предприятиями и организациями области, подчеркнул Богомаз.
"Наши земляки сегодня выполняют самую тяжелую, сложную и нужную работу, а мы должны им помогать", - подчеркнул глава Брянской области.
Богомаз поблагодарил защитников за службу и пожелал, чтобы в новом году пришла долгожданная победа, все были живы и здоровы и вернулись в свои семьи.
© Александр Богомаз телеграм-канал
© Александр Богомаз телеграм-канал
 
НовостиБрянская областьАлександр БогомазСВОСпецоперацияМинобороны РФРоссиядроныБПЛА
 
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12:16Брянский губернатор передал бойцам СВО квадрокоптеры и антидроновые ружья
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