Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского - 20.12.2023 Украина.ру
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Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского
Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского - 20.12.2023 Украина.ру
Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник "забыл" русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Об этом заявила 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
2023-12-20T09:53
2023-12-20T09:53
владимир зеленский
мария захарова
русский язык
новости
украина
президент
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"Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное - нравственность, мораль, даже прагматику... Национализм затмил все... Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. &lt;...&gt; Это такая стрела в сердце тех, кто заражен национализмом, - показать, что мы с вами одной крови, что я такой же, как и вы. Я тоже теперь уже дерусифицировался", - сказала Захарова.Она напомнила, что обычно люди гордятся знанием нескольких языков."Это инструментарий, это то, что расширяет твой кругозор, это то, что позволяет тебе оперативнее получать информацию", - отметила она.При этом во время выборов на Украине, в результате которых Зеленский пришел к власти, он наоборот, позиционировал себя объединяющим страну и говорил, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке."Попытка сблизить людей, которые, к сожалению, за годы развело по разные стороны", - напомнила Захарова.По ее оценке, именно поэтому Зеленского и выбрали - а не потому, что он был опытным политиком или у него были экстраординарные способности.Накануне журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос на русском языке. Зеленский вставил в ухо наушник с украинским переводом и сказал: "жизнь изменилась, что переводчик начал переводить". При этом ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском.
https://ukraina.ru/20231219/1052248376.html
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владимир зеленский, мария захарова, русский язык, новости, украина, президент
Владимир Зеленский, Мария Захарова, Русский язык, Новости, Украина, президент

Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского

09:53 20.12.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник "забыл" русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Об этом заявила 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
"Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное - нравственность, мораль, даже прагматику... Национализм затмил все... Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. <...> Это такая стрела в сердце тех, кто заражен национализмом, - показать, что мы с вами одной крови, что я такой же, как и вы. Я тоже теперь уже дерусифицировался", - сказала Захарова.
Она напомнила, что обычно люди гордятся знанием нескольких языков.
"Это инструментарий, это то, что расширяет твой кругозор, это то, что позволяет тебе оперативнее получать информацию", - отметила она.
При этом во время выборов на Украине, в результате которых Зеленский пришел к власти, он наоборот, позиционировал себя объединяющим страну и говорил, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке.
"Попытка сблизить людей, которые, к сожалению, за годы развело по разные стороны", - напомнила Захарова.
По ее оценке, именно поэтому Зеленского и выбрали - а не потому, что он был опытным политиком или у него были экстраординарные способности.
"Только потому, что он говорил о мире, и что он говорил о русском языке: что он русскоязычный и что он знает Украину изнутри", - напомнила официальный представитель МИД РФ.
Накануне журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос на русском языке. Зеленский вставил в ухо наушник с украинским переводом и сказал: "жизнь изменилась, что переводчик начал переводить". При этом ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском.
Владимир Зеленский
Вчера, 19:50
Зеленский "заткнул" журналистку: не надо говорить здесь общие вещи, у меня мало времени
 
Владимир ЗеленскийМария ЗахароваРусский языкНовостиУкраинапрезидент
 
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