https://ukraina.ru/20231220/1052263002.html

Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского

Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского - 20.12.2023 Украина.ру

Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник "забыл" русский язык, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Об этом заявила 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2023-12-20T09:53

2023-12-20T09:53

2023-12-20T09:53

владимир зеленский

мария захарова

русский язык

новости

украина

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/50/1034045077_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_0b25d152443ffb0aeed61e5f174374d1.jpg

"Это рассчитано на людей, у которых национализм вытеснил все остальное - нравственность, мораль, даже прагматику... Национализм затмил все... Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. <...> Это такая стрела в сердце тех, кто заражен национализмом, - показать, что мы с вами одной крови, что я такой же, как и вы. Я тоже теперь уже дерусифицировался", - сказала Захарова.Она напомнила, что обычно люди гордятся знанием нескольких языков."Это инструментарий, это то, что расширяет твой кругозор, это то, что позволяет тебе оперативнее получать информацию", - отметила она.При этом во время выборов на Украине, в результате которых Зеленский пришел к власти, он наоборот, позиционировал себя объединяющим страну и говорил, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке."Попытка сблизить людей, которые, к сожалению, за годы развело по разные стороны", - напомнила Захарова.По ее оценке, именно поэтому Зеленского и выбрали - а не потому, что он был опытным политиком или у него были экстраординарные способности.Накануне журналист агентства Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос на русском языке. Зеленский вставил в ухо наушник с украинским переводом и сказал: "жизнь изменилась, что переводчик начал переводить". При этом ответил Зеленский задавшему вопрос на русском языке журналисту на украинском.

https://ukraina.ru/20231219/1052248376.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, мария захарова, русский язык, новости, украина, президент