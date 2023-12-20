"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией - 20.12.2023 Украина.ру
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"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией
"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией - 20.12.2023 Украина.ру
"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией
Цель достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов между Россией и Китаем выполнена с опережением, а отношения между странами строятся на крепком фундаменте взаимодействия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине
2023-12-20T08:43
2023-12-20T08:43
новости
россия
китай
кнр (китай)
пекин
михаил мишустин
си цзиньпин
владимир путин
товарооборот
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Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов в год выполнена с опережением, отметил также Си Цзиньпин, уточнив, что этот показатель уже достиг 218,28 миллиарда долларов.Глава российского правительства констатировал, что вухстороннее торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами в 2023 году. Взаимный товарооборот России и Китая, отметил Мишустин, составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.Мишустин отметил достижение Москвой и Пекином хороших результатов в в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, добавил он.По словам Си Цзиньпина, развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию.Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции напомнил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот уже в этом году превысит 200 миллиардов долларов.В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
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новости, россия, китай, кнр (китай), пекин, михаил мишустин, си цзиньпин, владимир путин, товарооборот
Новости, Россия, Китай, КНР (Китай), Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, товарооборот

"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией

08:43 20.12.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Цель достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов между Россией и Китаем выполнена с опережением, а отношения между странами строятся на крепком фундаменте взаимодействия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Пекине
"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — сказал лидер Китая.
Задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до 200 миллиардов долларов в год выполнена с опережением, отметил также Си Цзиньпин, уточнив, что этот показатель уже достиг 218,28 миллиарда долларов.
Глава российского правительства констатировал, что вухстороннее торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами в 2023 году. Взаимный товарооборот России и Китая, отметил Мишустин, составил почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней.
Мишустин отметил достижение Москвой и Пекином хороших результатов в в инвестиционной сфере, реализуются 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 триллионов рублей, добавил он.
По словам Си Цзиньпина, развитие и открытость Китая принесут новые возможности для развития других стран, включая Россию.
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции напомнил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий, товарооборот уже в этом году превысит 200 миллиардов долларов.
В начале декабря Главное таможенное управление КНР опубликовало отчёт, согласно которому товарооборот России и Китая вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордных 218,17 миллиардов долларов.
С января по ноябрь 2023 года экспорт из Китая в Россию увеличился на 50,2% до 100,33 миллиардов долларов. Импорт из России достиг 117,84 миллиардов долларов, увеличился на 11,8%, говорится в отчёте.
Российская делегация 19 декабря прибыла в Китай с рабочим визитом. Глава российского парламента встретился также с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
08:31
Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си ЦзиньпиномПремьер-министр России Михаил Мишустин проводит в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияКитайКНР (Китай)ПекинМихаил МишустинСи ЦзиньпинВладимир Путинтоварооборот
 
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