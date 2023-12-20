https://ukraina.ru/20231220/1052257892.html

России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов

России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов - 20.12.2023 Украина.ру

России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов

Российская делегация на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не смогла показать фильм об истоках кризиса на Украине из-за противодействия Варшавы и Киева, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов

2023-12-20T06:59

2023-12-20T06:59

2023-12-20T06:59

новости

россия

обсе

украина

польша

русофобия

вена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/62/1033036276_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_bc9e5c5549bbecc7549b4e7f4a2e41fb.jpg.webp

"Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации", - приводит РИА Новости слова Гаврилова.Дипломат отметил, что эта ситуация напоминает то, что уже случилось с российскими СМИ на территории стран Евросоюза."Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей", - сказал Гаврилов.Напомним, что в базу данных сайта "Миротворец" вносятся сведения о гражданах Украины, России и других стран, которых киевский режим считает своими врагами.

https://ukraina.ru/20231220/1052257434.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, обсе, украина, польша, русофобия, вена