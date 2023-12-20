https://ukraina.ru/20231220/1052257892.html
России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов
России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов - 20.12.2023 Украина.ру
России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов
Российская делегация на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не смогла показать фильм об истоках кризиса на Украине из-за противодействия Варшавы и Киева, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
2023-12-20T06:59
2023-12-20T06:59
2023-12-20T06:59
новости
россия
обсе
украина
польша
русофобия
вена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/62/1033036276_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_bc9e5c5549bbecc7549b4e7f4a2e41fb.jpg.webp
"Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации", - приводит РИА Новости слова Гаврилова.Дипломат отметил, что эта ситуация напоминает то, что уже случилось с российскими СМИ на территории стран Евросоюза."Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей", - сказал Гаврилов.Напомним, что в базу данных сайта "Миротворец" вносятся сведения о гражданах Украины, России и других стран, которых киевский режим считает своими врагами.
https://ukraina.ru/20231220/1052257434.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/62/1033036276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_86f5237f4b40e6d04189c196ca03d938.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, обсе, украина, польша, русофобия, вена
Новости, Россия, ОБСЕ, Украина, Польша, Русофобия, Вена
России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов
Российская делегация на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не смогла показать фильм об истоках кризиса на Украине из-за противодействия Варшавы и Киева, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
"Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации", - приводит РИА Новости слова Гаврилова.
Дипломат отметил, что эта ситуация напоминает то, что уже случилось с российскими СМИ на территории стран Евросоюза.
"Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей", - сказал Гаврилов.
Напомним, что в базу данных сайта "Миротворец" вносятся сведения о гражданах Украины, России и других стран, которых киевский режим считает своими врагами.