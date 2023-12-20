России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов - 20.12.2023 Украина.ру
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России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов
России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов - 20.12.2023 Украина.ру
России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов
Российская делегация на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не смогла показать фильм об истоках кризиса на Украине из-за противодействия Варшавы и Киева, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
2023-12-20T06:59
2023-12-20T06:59
новости
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польша
русофобия
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"Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации", - приводит РИА Новости слова Гаврилова.Дипломат отметил, что эта ситуация напоминает то, что уже случилось с российскими СМИ на территории стран Евросоюза."Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей", - сказал Гаврилов.Напомним, что в базу данных сайта "Миротворец" вносятся сведения о гражданах Украины, России и других стран, которых киевский режим считает своими врагами.
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новости, россия, обсе, украина, польша, русофобия, вена
Новости, Россия, ОБСЕ, Украина, Польша, Русофобия, Вена

России не дали показать в ОБСЕ фильм об истоках кризиса на Украине – Гаврилов

06:59 20.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Российская делегация на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) не смогла показать фильм об истоках кризиса на Украине из-за противодействия Варшавы и Киева, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
"Одна из последних наших акций была связана с подготовкой документального видеофильма об истоках украинского кризиса, который представители Польши и киевского режима под надуманными предлогами заблокировали для трансляции на заседании ФСОБ. Ирония всей этой ситуации заключается в том, что государства Запада позиционируют себя как поборники свободы слова. Но что на практике? Своим волюнтаристским решением они закрывают любые источники альтернативной информации", - приводит РИА Новости слова Гаврилова.
Дипломат отметил, что эта ситуация напоминает то, что уже случилось с российскими СМИ на территории стран Евросоюза.
"Эти страны годами молчали о существовании украинского нацистского ресурса "Миротворец", через который преследуются, в том числе с целью физического истребления, несогласные c политикой киевского режима, включая журналистов, дипломатов и даже детей", - сказал Гаврилов.
Напомним, что в базу данных сайта "Миротворец" вносятся сведения о гражданах Украины, России и других стран, которых киевский режим считает своими врагами.
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Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе УкраиныОфициально Варшава, Будапешт и Бухарест не выдвигают территориальных претензий к Киеву. Однако на уровне конкретных действий Польша, Венгрия и Румыния интегрируют свои бывшие земли на Западе Украины.
 
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