Путин поблагодарил работников органов безопасности за выполнение важнейших оборонных задач
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За высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, смелость, решительность и слаженную работу президент России Владимир Путин поблагодарил работников органов безопасности в их профессиональный праздник. Лидер страны напомнил, что представители этих структур стоят на страже суверенитета и конституционного строя РФ
"Этот праздник – символ уважения нашего народа, всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодня в связи с проведение Специальной военной операции, Россия сталкивается с серьёзными вызовами, однако личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно, за что Путин особо выделил работу сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ.
Российский лидер отметил и работу органов безопасности в новых регионах РФ, напомнив, что за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения СВО, для защиты жизни и безопасности граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.
"Уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу", - призвал Владимир Путин.
Напомним, ежегодно 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности - профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности.
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