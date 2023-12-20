https://ukraina.ru/20231220/1052252290.html

Путин поблагодарил работников органов безопасности за выполнение важнейших оборонных задач

Путин поблагодарил работников органов безопасности за выполнение важнейших оборонных задач - 20.12.2023 Украина.ру

Путин поблагодарил работников органов безопасности за выполнение важнейших оборонных задач

За высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, смелость, решительность и слаженную работу президент России Владимир Путин поблагодарил работников органов безопасности в их профессиональный праздник. Лидер страны напомнил, что представители этих структур стоят на страже суверенитета и конституционного строя РФ

2023-12-20T00:40

2023-12-20T00:40

2023-12-20T00:40

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владимир путин

разведка

служба внешней разведки

фсб

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Он подчеркнул, что сегодня в связи с проведение Специальной военной операции, Россия сталкивается с серьёзными вызовами, однако личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно, за что Путин особо выделил работу сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ. Российский лидер отметил и работу органов безопасности в новых регионах РФ, напомнив, что за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения СВО, для защиты жизни и безопасности граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.Напомним, ежегодно 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности - профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности.

https://ukraina.ru/20231218/1052190742.html

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2023

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новости, владимир путин, разведка, служба внешней разведки , фсб