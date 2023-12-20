https://ukraina.ru/20231220/1052252003.html
В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах
В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах - 20.12.2023 Украина.ру
В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах
Несколько десятков активистов Италии приняли участие в манифестации против поставок вооружения Украине. Митингующие собрались во вторник, 19 декабря, у римского Пантеона, передаёт РИА Новости
2023-12-20T00:04
2023-12-20T00:04
2023-12-20T00:04
новости
украина
италия
митинг
протесты
протестующие
сво
военная помощь
военная техника
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7b8b32addec713abb53fec6afbb6862.jpg
Помимо прочего, активисты выступали против участия Италии в вооруженных конфликтах, за выход страны из НАТО, ведение переговоров о мире и запрете испытаний и хранения ядерного оружия. Протестующие обратили внимание на то, что украинский конфликт унёс жизни сотен тысяч человек, а потому следует начать переговоры для достижения мира. К тому же, для защиты Украины существуют и другие способы, в которых Италия может сыграть роль посредника, однако вместо этого она продолжает поставлять оружия киевским боевикам.Он считает, что итальянское правительство "через головы" простых граждан принимает решение об отправке вооружений на Украину, "будучи глухим к тревожному крику страны и народа".Ранее в Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского.
https://ukraina.ru/20231106/1050791836.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/24/1034002499_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e453b92bf9dbbc8106b4ad002c876cb8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, италия, митинг, протесты, протестующие, сво, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, Италия, митинг, протесты, протестующие, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ
В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах
Несколько десятков активистов Италии приняли участие в манифестации против поставок вооружения Украине. Митингующие собрались во вторник, 19 декабря, у римского Пантеона, передаёт РИА Новости
Помимо прочего, активисты выступали против участия Италии в вооруженных конфликтах, за выход страны из НАТО, ведение переговоров о мире и запрете испытаний и хранения ядерного оружия.
"Мы против восьмого пакета вооружений Украине, который сегодня в парламенте представил министр обороны (Гуидо) Крозетто. Для отправки оружия хватит одного этого декрета. Мы выступаем за итальянскую Конституцию, где прописано, что Италия отвергает войну", – приводит источник слова одного из активистов Альфонсо Новара.
Протестующие обратили внимание на то, что украинский конфликт унёс жизни сотен тысяч человек, а потому следует начать переговоры для достижения мира.
К тому же, для защиты Украины существуют и другие способы, в которых Италия может сыграть роль посредника, однако вместо этого она продолжает поставлять оружия киевским боевикам.
"Италия фактически находится в состоянии войны, потому что отправляет военную помощь на Украину, занимается обучением персонала, а теперь примет участие ещё и в военной миссии в Красном море, при чём сообщили об этом американцы", – сказал ещё один активист Альберто Фацоло.
Он считает, что итальянское правительство "через головы" простых граждан принимает решение об отправке вооружений на Украину, "будучи глухим к тревожному крику страны и народа".
Ранее в Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского.