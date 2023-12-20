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В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах

В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах - 20.12.2023 Украина.ру

В Риме прошел митинг против участия Италии в вооруженных конфликтах

Несколько десятков активистов Италии приняли участие в манифестации против поставок вооружения Украине. Митингующие собрались во вторник, 19 декабря, у римского Пантеона, передаёт РИА Новости

2023-12-20T00:04

2023-12-20T00:04

2023-12-20T00:04

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Помимо прочего, активисты выступали против участия Италии в вооруженных конфликтах, за выход страны из НАТО, ведение переговоров о мире и запрете испытаний и хранения ядерного оружия. Протестующие обратили внимание на то, что украинский конфликт унёс жизни сотен тысяч человек, а потому следует начать переговоры для достижения мира. К тому же, для защиты Украины существуют и другие способы, в которых Италия может сыграть роль посредника, однако вместо этого она продолжает поставлять оружия киевским боевикам.Он считает, что итальянское правительство "через головы" простых граждан принимает решение об отправке вооружений на Украину, "будучи глухим к тревожному крику страны и народа".Ранее в Риме прошла акция протеста, приуроченная к приезду в страну президента Украины Владимира Зеленского.

https://ukraina.ru/20231106/1050791836.html

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новости, украина, италия, митинг, протесты, протестующие, сво, военная помощь, военная техника, всу