Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ
05:50 20.12.2023 (обновлено: 06:14 20.12.2023)
Группировка укреплений в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска называется Донбасское кольцо. Эту цепочку армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы освободить территорию ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Освобождение Авдеевки позволит российским войскам зайти с тыла в район Угледара и взять город в клещи. Это очень важный момент, как и успешное продвижение в районе Артемовска, рассказал эксперт.
Это Клещеевка, продвижение российских сил севернее Артёмовска и возвращение ряда утраченных позиций на юге. Это дает возможность двигаться в сторону Часов Яра и Северска, добавил он.
"Группировка в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска на Украине называлась Донбасское кольцо, которая представляла собой ряд городов-крепостей. Они должны держать мощную оборону против российской армии", - отметил Кнутов.
Освобождение из этого кольца Артемовска играет важнейшую роль. В дальнейшем цепочку этих городов армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы полностью освободить территорию ДНР, резюмировал собеседник Украина.ру.
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