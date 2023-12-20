https://ukraina.ru/20231220/1052244769.html

Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ

Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ - 20.12.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ

Группировка укреплений в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска называется Донбасское кольцо. Эту цепочку армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы освободить территорию ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-20T05:50

2023-12-20T05:50

2023-12-20T06:14

новости

россия

украина

сво

днр

угледар

артемовск

донбасс

северск

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/29/1033502951_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_a8e96e9c1a8ab91e8466947a0b65bc94.jpg

Освобождение Авдеевки позволит российским войскам зайти с тыла в район Угледара и взять город в клещи. Это очень важный момент, как и успешное продвижение в районе Артемовска, рассказал эксперт.Это Клещеевка, продвижение российских сил севернее Артёмовска и возвращение ряда утраченных позиций на юге. Это дает возможность двигаться в сторону Часов Яра и Северска, добавил он.Освобождение из этого кольца Артемовска играет важнейшую роль. В дальнейшем цепочку этих городов армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы полностью освободить территорию ДНР, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

угледар

часов яр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, днр, угледар, артемовск, донбасс, северск, краматорск, часов яр, славянск, оборона, вс рф