Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ - 20.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231220/1052244769.html
Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ
Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ - 20.12.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ
Группировка укреплений в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска называется Донбасское кольцо. Эту цепочку армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы освободить территорию ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-20T05:50
2023-12-20T06:14
новости
россия
украина
сво
днр
угледар
артемовск
донбасс
северск
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/29/1033502951_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_a8e96e9c1a8ab91e8466947a0b65bc94.jpg
Освобождение Авдеевки позволит российским войскам зайти с тыла в район Угледара и взять город в клещи. Это очень важный момент, как и успешное продвижение в районе Артемовска, рассказал эксперт.Это Клещеевка, продвижение российских сил севернее Артёмовска и возвращение ряда утраченных позиций на юге. Это дает возможность двигаться в сторону Часов Яра и Северска, добавил он.Освобождение из этого кольца Артемовска играет важнейшую роль. В дальнейшем цепочку этих городов армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы полностью освободить территорию ДНР, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html
угледар
часов яр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/29/1033502951_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_a1c8234cdf0ea52e69940e2073577142.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сво, днр, угледар, артемовск, донбасс, северск, краматорск, часов яр, славянск, оборона, вс рф
Новости, Россия, Украина, СВО, ДНР, Угледар, Артемовск, Донбасс, Северск, Краматорск, Часов Яр, Славянск, оборона, ВС РФ

Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ

05:50 20.12.2023 (обновлено: 06:14 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВойска ДНР взяли под контроль Волноваху
Войска ДНР взяли под контроль Волноваху - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Группировка укреплений в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска называется Донбасское кольцо. Эту цепочку армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы освободить территорию ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Освобождение Авдеевки позволит российским войскам зайти с тыла в район Угледара и взять город в клещи. Это очень важный момент, как и успешное продвижение в районе Артемовска, рассказал эксперт.
Это Клещеевка, продвижение российских сил севернее Артёмовска и возвращение ряда утраченных позиций на юге. Это дает возможность двигаться в сторону Часов Яра и Северска, добавил он.
"Группировка в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска на Украине называлась Донбасское кольцо, которая представляла собой ряд городов-крепостей. Они должны держать мощную оборону против российской армии", - отметил Кнутов.
Освобождение из этого кольца Артемовска играет важнейшую роль. В дальнейшем цепочку этих городов армия РФ будет разбирать по кольцам, чтобы полностью освободить территорию ДНР, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Подлесный интервью
Вчера, 16:22
Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тылСейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов на определенную тактическую глубину. Но за этой линией таких укреплений нет. Там только степи и Днепр
 
НовостиРоссияУкраинаСВОДНРУгледарАртемовскДонбассСеверскКраматорскЧасов ЯрСлавянскоборонаВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:07Япония в ноябре почти в два раза нарастила импорт российского СПГ
06:00"Их размолотило в фарш": военный политолог сравнил морпехов в Крынках с "киборгами" в Донецком аэропорту
05:58Украина превращается в удельные княжества. Украинские эксперты о будущем страны
05:50Юрий Кнутов о том, как взятие Авдеевки позволит взять в клещи Угледар и разбить "донбасское кольцо" ВСУ
05:44В Кировограде прогремели взрывы, в двух областях Украины объявлена воздушная тревога
05:43Начмед батальона "Русь": Когда мы предлагаем забрать тела, они лишь открывают беспорядочный огонь
05:40Обреченный плацдарм. Военный эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Крынках
05:30"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"
05:29В кулуарах Форума ОБСЕ считают ставку Запада на Украину просчётом – Гаврилов
05:20"Идиотизм и цинизм": политолог объяснил, зачем Украина отправляет элитных морпехов на убой в Крынках
05:18Яйца, метры и снаряды: как состояние тыла влияет на обстановку на фронтах
05:12Украинские войска в Запорожье "выдохлись" – Балицкий
05:10Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО
05:00Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ
04:38Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБ
04:30Военный эксперт объяснил, почему Киев ждет удар со стороны Белоруссии и роет окопы в Харькове и Чернигове
04:21Владимир Орлов: Хотя Запад обогнал нас в военном космосе, Россия навязала ВСУ совсем другую войну
04:19Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве из ВСУ
04:10"Они туда не дошли": Михаил Онуфриенко раскрыл, почему Купянск не дал резервам ВСУ ударить на Запорожье
04:00Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр
Лента новостейМолния