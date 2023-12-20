https://ukraina.ru/20231220/1026109112.html

Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция

Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция - 20.12.2023 Украина.ру

Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция

80 лет назад, 20 декабря 1943 года, завершилась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция, включавшая в себя это пять операций, сведенных в одну скорее из удобства – все они строились вокруг общего замысла. 3 фронта и 1,5 млн человек штурмовали берег Днепра 86 суток. Были и внушительный успех, и крупная неудача

2023-12-20T20:25

2023-12-20T20:25

2023-12-20T20:25

история

великая отечественная война

днепр

1943

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/08/1026110899_0:142:3001:1830_1920x0_80_0_0_b48d238aba9ff03b35e6c0965d4047e8.jpg

Общий замысел в основном был завязан на необходимости заполучить никопольский марганец и криворожскую руду, отчаянно необходимые германской промышленности. Кровавый, с огромными потерями, штурм "линии Вотан", начавшийся 26 сентября (и считающийся началом Нижнеднепровской операции) выбивал прикрытие Никополя с юга, отрезал главную линию поставок в Крым — идущую через Мелитополь железную дорогу. Освобождение Запорожья 14 октября не только лишило противника очередного промышленного района, но и открыло дорогу на Кривой Рог.Оставались еще три хода: Пятихатская, Знаменская и Днепропетровская фронтовые наступательные операции. В середине октября 1943 года Степной и Юго-Западный фронты (вскоре переименованные во 2-й и 3-й Украинские), начали удар от Днепра в направлении Пятихаток и к 22 октября вышли на подступы к Кривому Рогу. 23 октября началась Днепропетровская операция, и уже через два дня Днепропетровск и Днепродзержинск были освобождены. Над левым флангом 1-й немецкой танковой армии нависла угроза глубокого охвата."Противник, очевидно, намеревался, введя в бой крупные силы танков в районе северо-западнее Кривой Рог, прорвать фронт на стыке между обеими немецкими армиями в юго-западном направлении. Затем он собирался нанести ещё один удар в направлении на нижнее течение Днепра с целью окружить 1-ю танковую армию в восточной части Днепровской дуги.Другое направление главного удара в этом наступлении намечалось на северном участке обращённого на восток фронта 8-й армии к югу от Днепра. Вместе с намечавшимся позже ударом с плацдарма, захваченного у Черкасс, это наступление, очевидно, имело целью окружение 8-й армии. В то же время 4-й Украинский фронт силами трёх армий начал наступление с юга на плацдарм в районе Никополя, нанося тем самым удар в тыл 1-й танковой армии", — описывал сложившееся положение на "Днепровской дуге" фельдмаршал Эрих фон Манштейн, мучительно метавшийся между военной необходимостью и политическими соображениями Гитлера.Полководец считал, что нужно отойти и разобраться с проблемами на севере, в Житомирской области. Фюрер был уверен, что важнее всего — сохранить месторождения полезных ископаемых и восстановить связь с крымской группировкой. Понятно, чьё мнение имело перевес, и немцы постоянно перебрасывали с одного опасного участка на другой танковый корпус, затыкая дыры, отбрасывая советские части назад, но и сами теряя технику и людей.При отражении танковых атак сгорали и наши части. В скупой фразе "среднесуточные потери составили 8772 человека" вряд ли можно передать то месиво, которое творилось на плацдармах и во время изнурительного продвижения вперёд."При форсировании Днепра мы сильно износились… В пригородах Кривого Рога сменились дивизии. У нас была первая гвардейская воздушно-десантная дивизия, подготовленная и укомплектованная ребятами 22-го года, так она полностью растаяла. Дивизия насчитывала до 2 тысяч человек, а некоторые еще меньше", — вспоминал об этом времени бывший сержант-связист Залман Горелик.На долю десантников, кстати говоря, выпал один из самых тяжёлых периодов — бои сразу за Днепром в октябре, где только за один день обороняющиеся на плацдарме полки потеряли 90% личного состава. Вот что писал об этих событиях впоследствии командир 26-й стрелковой дивизии Павел Кузнецов:"После короткой артподготовки фашисты бросили в атаку свыше 100 танков и самоходных орудий, из них около 30 тяжелых, типа "тигр". За танками двигалось не менее полка пехоты. Вскоре несколько танков пересекли гребень и появились на его западных скатах, обращенных к Калужино. Пехота 30-го и 24-го гвардейских воздушно-десантных полков, занимавшая плато с тремя южными курганами, оказалась отрезанной от своих штабов.Танки утюжили траншеи, засыпали их, давили пехоту и, сражённые огнём, замирали на месте. Густые столбы чёрного дыма потянулись в небо. Гребень клокотал от взрывов, захлебывался автоматным огнем. Всё это происходило у нас на глазах, но мы не могли вести артиллерийский и минометный огонь с закрытых позиций: велик был риск поразить своих в этом слоёном пироге".На месте этого боя днепропетровские поисковики как-то подняли с участка размером 300х100 метров останки девятерых воинов, из которых удалось установить только номера расчета бесполезной против тяжелых танков 45-мм пушки 9-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона из 10-й гв. воздушно-десантной дивизии Николая Евтушенко. А в декабре на подступах к Кривому Рогу, находящемся в условном центре "Днепровской дуги", повторящей излучину реки по линии Знаменка-Пятихатки-Никополь, ситуация была вряд ли лучше.Вот как описывает ее журнал боевых действий 19 гв. воздушно-десантного полка 10 гв. вдд, рассказывающий о бое за некий курган в степи:"В 12.40 противник предпринял контратаку силой до двух рот при поддержке пяти танков, которые после артобработки минного поля перед боевыми порядками батальона вышли на занятый рубеж и утюжили нашу пехоту. Противник нанёс большие потери. Почти весь личный состав был выведен из строя. В жарком оборонительном бою наша пехота умело организовала залповый огонь. Пулемётным огнём подразделения отражали атакующую пехоту противника. Противнику удалось ворваться в наши траншеи на левом фланге, а затем и по всему району обороны. Группа нашей пехоты до 15 человек вышла из окружения и заняла оборону 300 м. северо-западнее кургана. После перегруппировки сил группа в составе 60 человек в 20.00 5.12.1943 г. начала вновь наступление на курган. Наступлением руководил лично командир полка гвардии подполковник Витковский, находясь непосредственно в боевых порядках".Это был тот самый Николай Витковский, который руководил боем, где погиб Николай Евтушенко, и последующим освобождением десяти населенных пунктов, превращённых немцами в опорные пункты, за что получил орден Красного Знамени. В отличие от многих своих подчиненных Николай Георгиевич прошел всю войну. А всего потери за 86 дней боев перевалили за 170 тысяч только убитыми. Всего в войсках трех фронтов выбыли из строя 754 392 человека.Севернее войска трёх гвардейских и одной общевойсковой армии к середине декабря после тяжёлого штурма освободили Александрию и Знаменку. Причём во втором случае в бой включилось с тыла партизанское соединение Ильи Дибровы, действовавшее в Чёрном лесу на водоразделе рек Ингулец и Тясмин. С освобождением Черкасс огромный участок берега Днепра был очищен от противника.Но южнее, под Днепропетровском и Никополем немцы сумели дать жестокий отпор, а все попытки сходу взять Кривой Рог были провалены.20 декабря всем войскам была дана команда "стоп".Командующие фронтами Фёдор Толбухин, Родион Малиновский и начальник Генштаба маршал Александр Василевскийполучили внушение — новое наступление предстояло подготовить более тщательно. Что и было сделано в январе 1944 года, когда искорёженная в боях на Днепре немецкая военная машина все быстрее и быстрее покатилась на запад.

https://ukraina.ru/20231013/1050057801.html

https://ukraina.ru/20231025/1050425017.html

https://ukraina.ru/20230926/1049577209.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Заборин

Дмитрий Заборин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Заборин

история, великая отечественная война, днепр, 1943