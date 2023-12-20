Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция - 20.12.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231220/1026109112.html
Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция
Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция - 20.12.2023 Украина.ру
Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция
80 лет назад, 20 декабря 1943 года, завершилась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция, включавшая в себя это пять операций, сведенных в одну скорее из удобства – все они строились вокруг общего замысла. 3 фронта и 1,5 млн человек штурмовали берег Днепра 86 суток. Были и внушительный успех, и крупная неудача
2023-12-20T20:25
2023-12-20T20:25
история
великая отечественная война
днепр
1943
история
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Общий замысел в основном был завязан на необходимости заполучить никопольский марганец и криворожскую руду, отчаянно необходимые германской промышленности. Кровавый, с огромными потерями, штурм "линии Вотан", начавшийся 26 сентября (и считающийся началом Нижнеднепровской операции) выбивал прикрытие Никополя с юга, отрезал главную линию поставок в Крым — идущую через Мелитополь железную дорогу. Освобождение Запорожья 14 октября не только лишило противника очередного промышленного района, но и открыло дорогу на Кривой Рог.Оставались еще три хода: Пятихатская, Знаменская и Днепропетровская фронтовые наступательные операции. В середине октября 1943 года Степной и Юго-Западный фронты (вскоре переименованные во 2-й и 3-й Украинские), начали удар от Днепра в направлении Пятихаток и к 22 октября вышли на подступы к Кривому Рогу. 23 октября началась Днепропетровская операция, и уже через два дня Днепропетровск и Днепродзержинск были освобождены. Над левым флангом 1-й немецкой танковой армии нависла угроза глубокого охвата."Противник, очевидно, намеревался, введя в бой крупные силы танков в районе северо-западнее Кривой Рог, прорвать фронт на стыке между обеими немецкими армиями в юго-западном направлении. Затем он собирался нанести ещё один удар в направлении на нижнее течение Днепра с целью окружить 1-ю танковую армию в восточной части Днепровской дуги.Другое направление главного удара в этом наступлении намечалось на северном участке обращённого на восток фронта 8-й армии к югу от Днепра. Вместе с намечавшимся позже ударом с плацдарма, захваченного у Черкасс, это наступление, очевидно, имело целью окружение 8-й армии. В то же время 4-й Украинский фронт силами трёх армий начал наступление с юга на плацдарм в районе Никополя, нанося тем самым удар в тыл 1-й танковой армии", — описывал сложившееся положение на "Днепровской дуге" фельдмаршал Эрих фон Манштейн, мучительно метавшийся между военной необходимостью и политическими соображениями Гитлера.Полководец считал, что нужно отойти и разобраться с проблемами на севере, в Житомирской области. Фюрер был уверен, что важнее всего — сохранить месторождения полезных ископаемых и восстановить связь с крымской группировкой. Понятно, чьё мнение имело перевес, и немцы постоянно перебрасывали с одного опасного участка на другой танковый корпус, затыкая дыры, отбрасывая советские части назад, но и сами теряя технику и людей.При отражении танковых атак сгорали и наши части. В скупой фразе "среднесуточные потери составили 8772 человека" вряд ли можно передать то месиво, которое творилось на плацдармах и во время изнурительного продвижения вперёд."При форсировании Днепра мы сильно износились… В пригородах Кривого Рога сменились дивизии. У нас была первая гвардейская воздушно-десантная дивизия, подготовленная и укомплектованная ребятами 22-го года, так она полностью растаяла. Дивизия насчитывала до 2 тысяч человек, а некоторые еще меньше", — вспоминал об этом времени бывший сержант-связист Залман Горелик.На долю десантников, кстати говоря, выпал один из самых тяжёлых периодов — бои сразу за Днепром в октябре, где только за один день обороняющиеся на плацдарме полки потеряли 90% личного состава. Вот что писал об этих событиях впоследствии командир 26-й стрелковой дивизии Павел Кузнецов:"После короткой артподготовки фашисты бросили в атаку свыше 100 танков и самоходных орудий, из них около 30 тяжелых, типа "тигр". За танками двигалось не менее полка пехоты. Вскоре несколько танков пересекли гребень и появились на его западных скатах, обращенных к Калужино. Пехота 30-го и 24-го гвардейских воздушно-десантных полков, занимавшая плато с тремя южными курганами, оказалась отрезанной от своих штабов.Танки утюжили траншеи, засыпали их, давили пехоту и, сражённые огнём, замирали на месте. Густые столбы чёрного дыма потянулись в небо. Гребень клокотал от взрывов, захлебывался автоматным огнем. Всё это происходило у нас на глазах, но мы не могли вести артиллерийский и минометный огонь с закрытых позиций: велик был риск поразить своих в этом слоёном пироге".На месте этого боя днепропетровские поисковики как-то подняли с участка размером 300х100 метров останки девятерых воинов, из которых удалось установить только номера расчета бесполезной против тяжелых танков 45-мм пушки 9-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона из 10-й гв. воздушно-десантной дивизии Николая Евтушенко. А в декабре на подступах к Кривому Рогу, находящемся в условном центре "Днепровской дуги", повторящей излучину реки по линии Знаменка-Пятихатки-Никополь, ситуация была вряд ли лучше.Вот как описывает ее журнал боевых действий 19 гв. воздушно-десантного полка 10 гв. вдд, рассказывающий о бое за некий курган в степи:"В 12.40 противник предпринял контратаку силой до двух рот при поддержке пяти танков, которые после артобработки минного поля перед боевыми порядками батальона вышли на занятый рубеж и утюжили нашу пехоту. Противник нанёс большие потери. Почти весь личный состав был выведен из строя. В жарком оборонительном бою наша пехота умело организовала залповый огонь. Пулемётным огнём подразделения отражали атакующую пехоту противника. Противнику удалось ворваться в наши траншеи на левом фланге, а затем и по всему району обороны. Группа нашей пехоты до 15 человек вышла из окружения и заняла оборону 300 м. северо-западнее кургана. После перегруппировки сил группа в составе 60 человек в 20.00 5.12.1943 г. начала вновь наступление на курган. Наступлением руководил лично командир полка гвардии подполковник Витковский, находясь непосредственно в боевых порядках".Это был тот самый Николай Витковский, который руководил боем, где погиб Николай Евтушенко, и последующим освобождением десяти населенных пунктов, превращённых немцами в опорные пункты, за что получил орден Красного Знамени. В отличие от многих своих подчиненных Николай Георгиевич прошел всю войну. А всего потери за 86 дней боев перевалили за 170 тысяч только убитыми. Всего в войсках трех фронтов выбыли из строя 754 392 человека.Севернее войска трёх гвардейских и одной общевойсковой армии к середине декабря после тяжёлого штурма освободили Александрию и Знаменку. Причём во втором случае в бой включилось с тыла партизанское соединение Ильи Дибровы, действовавшее в Чёрном лесу на водоразделе рек Ингулец и Тясмин. С освобождением Черкасс огромный участок берега Днепра был очищен от противника.Но южнее, под Днепропетровском и Никополем немцы сумели дать жестокий отпор, а все попытки сходу взять Кривой Рог были провалены.20 декабря всем войскам была дана команда "стоп".Командующие фронтами Фёдор Толбухин, Родион Малиновский и начальник Генштаба маршал Александр Василевскийполучили внушение — новое наступление предстояло подготовить более тщательно. Что и было сделано в январе 1944 года, когда искорёженная в боях на Днепре немецкая военная машина все быстрее и быстрее покатилась на запад.
https://ukraina.ru/20231013/1050057801.html
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Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
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история, великая отечественная война, днепр, 1943
История, Великая Отечественная война, Днепр, 1943, История

Шах в пять ходов. Нижнеднепровская наступательная операция

20:25 20.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Гальперин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Владимир Гальперин
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Дмитрий Заборин
обозреватель
Все материалы
80 лет назад, 20 декабря 1943 года, завершилась Нижнеднепровская стратегическая наступательная операция, включавшая в себя это пять операций, сведенных в одну скорее из удобства – все они строились вокруг общего замысла. 3 фронта и 1,5 млн человек штурмовали берег Днепра 86 суток. Были и внушительный успех, и крупная неудача
Общий замысел в основном был завязан на необходимости заполучить никопольский марганец и криворожскую руду, отчаянно необходимые германской промышленности. Кровавый, с огромными потерями, штурм "линии Вотан", начавшийся 26 сентября (и считающийся началом Нижнеднепровской операции) выбивал прикрытие Никополя с юга, отрезал главную линию поставок в Крым — идущую через Мелитополь железную дорогу. Освобождение Запорожья 14 октября не только лишило противника очередного промышленного района, но и открыло дорогу на Кривой Рог.
Оставались еще три хода: Пятихатская, Знаменская и Днепропетровская фронтовые наступательные операции. В середине октября 1943 года Степной и Юго-Западный фронты (вскоре переименованные во 2-й и 3-й Украинские), начали удар от Днепра в направлении Пятихаток и к 22 октября вышли на подступы к Кривому Рогу. 23 октября началась Днепропетровская операция, и уже через два дня Днепропетровск и Днепродзержинск были освобождены. Над левым флангом 1-й немецкой танковой армии нависла угроза глубокого охвата.
"Противник, очевидно, намеревался, введя в бой крупные силы танков в районе северо-западнее Кривой Рог, прорвать фронт на стыке между обеими немецкими армиями в юго-западном направлении. Затем он собирался нанести ещё один удар в направлении на нижнее течение Днепра с целью окружить 1-ю танковую армию в восточной части Днепровской дуги.
Другое направление главного удара в этом наступлении намечалось на северном участке обращённого на восток фронта 8-й армии к югу от Днепра. Вместе с намечавшимся позже ударом с плацдарма, захваченного у Черкасс, это наступление, очевидно, имело целью окружение 8-й армии. В то же время 4-й Украинский фронт силами трёх армий начал наступление с юга на плацдарм в районе Никополя, нанося тем самым удар в тыл 1-й танковой армии", — описывал сложившееся положение на "Днепровской дуге" фельдмаршал Эрих фон Манштейн, мучительно метавшийся между военной необходимостью и политическими соображениями Гитлера.
Вид на плотину Днепрогэс и памятник В.И. Ленину - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 18:00История
Запорожье: 80 лет со дня освобожденияУдержание никопольского марганца, донецкого угля и снабжавшей производство энергией ДнепроГЭС Гитлер ставил приоритетной целью. Но успешные действия Юго-Западного и Южного фронтов определили судьбу немецких войск в Донбассе, а наступление на севере делало для них бессмысленной оборону всей Левобережной Украины
Полководец считал, что нужно отойти и разобраться с проблемами на севере, в Житомирской области. Фюрер был уверен, что важнее всего — сохранить месторождения полезных ископаемых и восстановить связь с крымской группировкой. Понятно, чьё мнение имело перевес, и немцы постоянно перебрасывали с одного опасного участка на другой танковый корпус, затыкая дыры, отбрасывая советские части назад, но и сами теряя технику и людей.
При отражении танковых атак сгорали и наши части. В скупой фразе "среднесуточные потери составили 8772 человека" вряд ли можно передать то месиво, которое творилось на плацдармах и во время изнурительного продвижения вперёд.
"При форсировании Днепра мы сильно износились… В пригородах Кривого Рога сменились дивизии. У нас была первая гвардейская воздушно-десантная дивизия, подготовленная и укомплектованная ребятами 22-го года, так она полностью растаяла. Дивизия насчитывала до 2 тысяч человек, а некоторые еще меньше", — вспоминал об этом времени бывший сержант-связист Залман Горелик.
На долю десантников, кстати говоря, выпал один из самых тяжёлых периодов — бои сразу за Днепром в октябре, где только за один день обороняющиеся на плацдарме полки потеряли 90% личного состава. Вот что писал об этих событиях впоследствии командир 26-й стрелковой дивизии Павел Кузнецов:
Памятник 152 дивизии в Днепропетровске
25 октября, 08:00История
80 лет освобождению Днепропетровска
"После короткой артподготовки фашисты бросили в атаку свыше 100 танков и самоходных орудий, из них около 30 тяжелых, типа "тигр". За танками двигалось не менее полка пехоты. Вскоре несколько танков пересекли гребень и появились на его западных скатах, обращенных к Калужино. Пехота 30-го и 24-го гвардейских воздушно-десантных полков, занимавшая плато с тремя южными курганами, оказалась отрезанной от своих штабов.
Танки утюжили траншеи, засыпали их, давили пехоту и, сражённые огнём, замирали на месте. Густые столбы чёрного дыма потянулись в небо. Гребень клокотал от взрывов, захлебывался автоматным огнем. Всё это происходило у нас на глазах, но мы не могли вести артиллерийский и минометный огонь с закрытых позиций: велик был риск поразить своих в этом слоёном пироге".
На месте этого боя днепропетровские поисковики как-то подняли с участка размером 300х100 метров останки девятерых воинов, из которых удалось установить только номера расчета бесполезной против тяжелых танков 45-мм пушки 9-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона из 10-й гв. воздушно-десантной дивизии Николая Евтушенко. А в декабре на подступах к Кривому Рогу, находящемся в условном центре "Днепровской дуги", повторящей излучину реки по линии Знаменка-Пятихатки-Никополь, ситуация была вряд ли лучше.
Вот как описывает ее журнал боевых действий 19 гв. воздушно-десантного полка 10 гв. вдд, рассказывающий о бое за некий курган в степи:
"В 12.40 противник предпринял контратаку силой до двух рот при поддержке пяти танков, которые после артобработки минного поля перед боевыми порядками батальона вышли на занятый рубеж и утюжили нашу пехоту. Противник нанёс большие потери. Почти весь личный состав был выведен из строя. В жарком оборонительном бою наша пехота умело организовала залповый огонь. Пулемётным огнём подразделения отражали атакующую пехоту противника. Противнику удалось ворваться в наши траншеи на левом фланге, а затем и по всему району обороны. Группа нашей пехоты до 15 человек вышла из окружения и заняла оборону 300 м. северо-западнее кургана. После перегруппировки сил группа в составе 60 человек в 20.00 5.12.1943 г. начала вновь наступление на курган. Наступлением руководил лично командир полка гвардии подполковник Витковский, находясь непосредственно в боевых порядках".
Это был тот самый Николай Витковский, который руководил боем, где погиб Николай Евтушенко, и последующим освобождением десяти населенных пунктов, превращённых немцами в опорные пункты, за что получил орден Красного Знамени. В отличие от многих своих подчиненных Николай Георгиевич прошел всю войну. А всего потери за 86 дней боев перевалили за 170 тысяч только убитыми. Всего в войсках трех фронтов выбыли из строя 754 392 человека.
Штурм линии Вотан на реке Молочной. Диорама краеведческого музея Мелитополя
26 сентября, 08:00История
Рывок к воротам в Крым: 80 лет со дня освобождения МелитополяМелитополю и мелитопольцам повезло. В год 80-летия освобождения города он немецко-фашистских захватчиков город является временной столицей Запорожской области России и памятники воинам-освободителям никто не сносит. Хотя, конечно, существует риск того, что потомки недобитых нацистов попытаются сорвать праздничные мероприятия
Севернее войска трёх гвардейских и одной общевойсковой армии к середине декабря после тяжёлого штурма освободили Александрию и Знаменку. Причём во втором случае в бой включилось с тыла партизанское соединение Ильи Дибровы, действовавшее в Чёрном лесу на водоразделе рек Ингулец и Тясмин. С освобождением Черкасс огромный участок берега Днепра был очищен от противника.
Но южнее, под Днепропетровском и Никополем немцы сумели дать жестокий отпор, а все попытки сходу взять Кривой Рог были провалены.
20 декабря всем войскам была дана команда "стоп".
Командующие фронтами Фёдор Толбухин, Родион Малиновский и начальник Генштаба маршал Александр Василевскийполучили внушение — новое наступление предстояло подготовить более тщательно. Что и было сделано в январе 1944 года, когда искорёженная в боях на Днепре немецкая военная машина все быстрее и быстрее покатилась на запад.
 
ИсторияИсторияВеликая Отечественная войнаДнепр1943
 
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