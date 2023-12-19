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Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом

Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом - 19.12.2023 Украина.ру

Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, закончится ли специальная военная операция в 2024 году. Никто не знает ответа на этот вопрос, заявил глава киевского режима в ходе пресс-конференции 19 декабря

2023-12-19T19:31

2023-12-19T19:31

2023-12-19T19:39

новости

украина

владимир зеленский

пресс-конференция

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Зеленский считает, что дальнейшая военная кампания может привести к тому, что он потеряет страну - "со скепсисом". Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина уже была в "самой сложной ситуации", а сегодня обстановка изменилась. Во вторник, 19 декабря в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция