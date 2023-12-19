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Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом
Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом - 19.12.2023 Украина.ру
Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом
Президент Украины Владимир Зеленский не знает, закончится ли специальная военная операция в 2024 году. Никто не знает ответа на этот вопрос, заявил глава киевского режима в ходе пресс-конференции 19 декабря
2023-12-19T19:31
2023-12-19T19:31
2023-12-19T19:39
новости
украина
владимир зеленский
пресс-конференция
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Зеленский считает, что дальнейшая военная кампания может привести к тому, что он потеряет страну - "со скепсисом". Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина уже была в "самой сложной ситуации", а сегодня обстановка изменилась. Во вторник, 19 декабря в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция
Новости, Украина, Владимир Зеленский, пресс-конференция
Зеленский рассказал, как "потерять" страну со скепсисом
19:31 19.12.2023 (обновлено: 19:39 19.12.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский не знает, закончится ли специальная военная операция в 2024 году. Никто не знает ответа на этот вопрос, заявил глава киевского режима в ходе пресс-конференции 19 декабря
Зеленский считает, что дальнейшая военная кампания может привести к тому, что он потеряет страну - "со скепсисом".
"Война, победа, поражение, стагнация зависят от многих-многих решений, рисков, направлений, но в большинстве своем от нас с вами. Если мы не утратим стойкость, закончим раньше. Не утратим дух - можно жить со скепсисом - извините, можно страну про... [потерять] со скепсисом", - сказал президент.
Кроме этого, Зеленский заявил, что Украина уже была в "самой сложной ситуации", а сегодня обстановка изменилась.
"Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы - по крайней мере центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде, мы вышли. Сейчас у нас другая ситуация", - добавил Зеленский.
Во вторник, 19 декабря в Киеве проходит большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.