Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину
Германия должна быть готова увеличить расходы на нужды Украины в случае ослабления её поддержки со стороны Запада. Об этом 19 декабря заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек
"К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнёт разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, на поддержку Киева Берлин должен быть готов выделить больше миллиардов евро. Так, сегодня в Германии договорились "собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год", однако это не предел.
"Мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьёзно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за "долгового тормоза", – указал министр.
В случае необходимости, считает Хабек, придётся в очередной раз объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы обойти упомянутое правило "долгового тормоза", не позволяющее сверх меры увеличивать госдолг.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии поручили немецкой оборонной компания Rheinmetall произвести и поставить в 2025 году несколько десятков тысяч снарядов разных типов для Вооружённых сил Украины. Уточняется, что рамочное соглашение Rheinmetall и бундесвера рассчитано до 2029 года, а потенциальный объём заказов составит около 1,2 миллиардов евро.
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