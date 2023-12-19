Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину - 19.12.2023 Украина.ру
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Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину
Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину - 19.12.2023 Украина.ру
Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину
Германия должна быть готова увеличить расходы на нужды Украины в случае ослабления её поддержки со стороны Запада. Об этом 19 декабря заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек
2023-12-19T18:40
2023-12-19T18:40
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германия
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военная помощь
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спецоперация
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По его словам, на поддержку Киева Берлин должен быть готов выделить больше миллиардов евро. Так, сегодня в Германии договорились "собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год", однако это не предел. В случае необходимости, считает Хабек, придётся в очередной раз объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы обойти упомянутое правило "долгового тормоза", не позволяющее сверх меры увеличивать госдолг. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии поручили немецкой оборонной компания Rheinmetall произвести и поставить в 2025 году несколько десятков тысяч снарядов разных типов для Вооружённых сил Украины. Уточняется, что рамочное соглашение Rheinmetall и бундесвера рассчитано до 2029 года, а потенциальный объём заказов составит около 1,2 миллиардов евро.
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новости, украина, германия, фрг, военная помощь, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Германия, ФРГ, военная помощь, ВСУ, СВО, Спецоперация

Немцев призвали готовиться к росту расходов на Украину

18:40 19.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Германия должна быть готова увеличить расходы на нужды Украины в случае ослабления её поддержки со стороны Запада. Об этом 19 декабря заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек

"К сожалению, существует реальная опасность того, что поддержка начнёт разваливаться. Вот почему Германия должна быть готова взять на себя большую ответственность", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, на поддержку Киева Берлин должен быть готов выделить больше миллиардов евро. Так, сегодня в Германии договорились "собрать 17 миллиардов евро для Украины из регулярного бюджета на 2024 год", однако это не предел.

"Мы видим, как меняется международная ситуация. Если мы серьёзно относимся к интересам нашей собственной безопасности, из этого следует, что поддержка Украины не должна потерпеть неудачу из-за "долгового тормоза", – указал министр.

В случае необходимости, считает Хабек, придётся в очередной раз объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы обойти упомянутое правило "долгового тормоза", не позволяющее сверх меры увеличивать госдолг.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии поручили немецкой оборонной компания Rheinmetall произвести и поставить в 2025 году несколько десятков тысяч снарядов разных типов для Вооружённых сил Украины. Уточняется, что рамочное соглашение Rheinmetall и бундесвера рассчитано до 2029 года, а потенциальный объём заказов составит около 1,2 миллиардов евро.
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