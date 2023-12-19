На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали "Труху", но запретили вход для крупных неугодных медиа
18:22 19.12.2023 (обновлено: 18:30 19.12.2023)
Владимир Зеленский
Допуск предстателей скандального известного телеграм-канала "Труха" на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в стране оценили как удар по информационной безопасности. Тем, что анонимные телеграм-сообщества приравниваются к полноценным медиа возмущена украинский депутат София Федина
"Жесть... Телеграм-канал "Труха" аккредитовали на пресс-конференцию президента... (прим. ред. – издание) "Цензор.нет" и (главреда издания) Бутусова, например, не допустили... То, что ОПУ (прим. ред. – Офис президент) легитимизирует анонимные каналы и приравнивает их к полноценным медиа – это удар по информационной безопасности государства...", – написала депутат в своём телеграм-канале.
Она оказалась не единственной кого возмутили критерии для отбора журналистов на пресс-конференцию Зеленского. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Шептун" (44,5 тыс. подписчиков) отмечает, что "Цензор.нет" не пустили к президенту так как представители издания планировали задавать Зеленскому неудобные вопросы.
"На пресс-конференцию Зеленского решили не звать издание "Цензор.нет". По нашей информации, это связано с тем, что от этого издания будут неудобные вопросы по фронту, а в частности по обеспечению войск. И второй момент, что Зеленский не переносит Бутусова", – делится источник.
Ранее Офис президента Украины информировал о том, что большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоится во вторник, 19 декабря. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.