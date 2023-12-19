https://ukraina.ru/20231219/1052246015.html

На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали "Труху", но запретили вход для крупных неугодных медиа

На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали "Труху", но запретили вход для крупных неугодных медиа - 19.12.2023 Украина.ру

На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали "Труху", но запретили вход для крупных неугодных медиа

Допуск предстателей скандального известного телеграм-канала "Труха" на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в стране оценили как удар по информационной безопасности. Тем, что анонимные телеграм-сообщества приравниваются к полноценным медиа возмущена украинский депутат София Федина

2023-12-19T18:22

2023-12-19T18:22

2023-12-19T18:30

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Она оказалась не единственной кого возмутили критерии для отбора журналистов на пресс-конференцию Зеленского. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Шептун" (44,5 тыс. подписчиков) отмечает, что "Цензор.нет" не пустили к президенту так как представители издания планировали задавать Зеленскому неудобные вопросы. Ранее Офис президента Украины информировал о том, что большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоится во вторник, 19 декабря. На ней глава киевского режима намерен подвести итоги года.

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новости, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, итоги, телеграм-каналы, сми, украинские сми