19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского
Место и время проведения пресс-конференции публично не называется
Объявлена дата большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится во вторник, 19 декабря. Информацию об этом распространил Офис президента.
Место и время проведения мероприятия в сообщении не указывается. О нем журналистов уведомят отдельно.
"До 16:00 понедельника 18 декабря СМИ могут аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Зеленского по одному корреспонденту, одному оператору и одному фотографу", — говорится в сообщении, которое получили редакции изданий.
В рамках пресс-конференции Зеленский намерен подвести итоги 2023 года.
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