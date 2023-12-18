19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского - 18.12.2023 Украина.ру
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19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского
19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского - 18.12.2023 Украина.ру
19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского
Место и время проведения пресс-конференции публично не называется
2023-12-18T14:00
2023-12-18T14:00
новости
новости украины
владимир зеленский
пресс-конференция
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Объявлена дата большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится во вторник, 19 декабря. Информацию об этом распространил Офис президента.Место и время проведения мероприятия в сообщении не указывается. О нем журналистов уведомят отдельно."До 16:00 понедельника 18 декабря СМИ могут аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Зеленского по одному корреспонденту, одному оператору и одному фотографу", — говорится в сообщении, которое получили редакции изданий.В рамках пресс-конференции Зеленский намерен подвести итоги 2023 года.
https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, новости украины, владимир зеленский, пресс-конференция
Новости, Новости Украины, Владимир Зеленский, пресс-конференция

19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского

14:00 18.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Место и время проведения пресс-конференции публично не называется
Объявлена дата большой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского. Она состоится во вторник, 19 декабря. Информацию об этом распространил Офис президента.
Место и время проведения мероприятия в сообщении не указывается. О нем журналистов уведомят отдельно.
"До 16:00 понедельника 18 декабря СМИ могут аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Зеленского по одному корреспонденту, одному оператору и одному фотографу", — говорится в сообщении, которое получили редакции изданий.
В рамках пресс-конференции Зеленский намерен подвести итоги 2023 года.
Зеленский Наполеон
19 октября, 03:00
Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви властиУкраинский социологический Центр Разумкова представил исследование "Российско-украинский конфликт: от полномасштабной войны до разрешения конфликта и послевоенного восстановления". Результат оказался неожиданным — Зеленский под предлогом войны сконцентрировал в своих руках все ветви власти и эта ситуация его устраивает
 
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Заголовок открываемого материала
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