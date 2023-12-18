19 декабря состоится итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского

Маленький диктатор. Украинские социологи о том, как Зеленский захватил все ветви власти Украинский социологический Центр Разумкова представил исследование "Российско-украинский конфликт: от полномасштабной войны до разрешения конфликта и послевоенного восстановления". Результат оказался неожиданным — Зеленский под предлогом войны сконцентрировал в своих руках все ветви власти и эта ситуация его устраивает