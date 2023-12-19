https://ukraina.ru/20231219/1052245449.html
В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами
В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами - 19.12.2023 Украина.ру
В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами
Шпионы преследовали поезда поезда с помощью для Украины и планировали их взорвать, сообщает польское издание Kresy
2023-12-19T19:51
2023-12-19T19:51
2023-12-19T19:51
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В Польше ожидают суда российские шпионы, которые следовали за поездами с помощью для Украины и планировали их взорвать. Большинство задержанных шпионов – украинцы.Задержанные установили камеры, благодаря которым они могли наблюдать за железнодорожным, воздушным и военным транспортом.Заседание суда состоится в следующий вторник в Люблинском суде. На скамье подсудимых окажутся 16 иностранцев, из них 12 человек являются гражданами Украины. Сообщается, что все обвиняемые признали свою вину и готовы понести наказание.
https://ukraina.ru/20231219/1052216394.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, польша, шпионы, поезд, беженцы, украинские беженцы
Новости, Новости Украины, Польша, шпионы, поезд, беженцы, украинские беженцы
В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами
Шпионы преследовали поезда поезда с помощью для Украины и планировали их взорвать, сообщает польское издание Kresy
В Польше ожидают суда российские шпионы, которые следовали за поездами с помощью для Украины и планировали их взорвать. Большинство задержанных шпионов – украинцы.
"Шпионская сеть не ограничивалась только разведывательной деятельностью. Она также должна была осуществлять диверсионную деятельность, – сообщает Kresy. – Речь шла, среди прочего, о мониторинге критически важной инфраструктуры – аэропорта в Ясенке, военно-морского порта в Гдыне, железнодорожной станции в Жешуве, пограничных переходов с Украиной и ключевых железнодорожных путей, по которым на Украину поступает оружие и гуманитарная помощь".
Задержанные установили камеры, благодаря которым они могли наблюдать за железнодорожным, воздушным и военным транспортом.
Заседание суда состоится в следующий вторник в Люблинском суде. На скамье подсудимых окажутся 16 иностранцев, из них 12 человек являются гражданами Украины.
"Некоторые имеют статус военных беженцев. Другие жили в Польше до военных действий. Среди задержанных был также российский хоккеист – игрок сборной Польши по хоккею и белорусские студенты", – пишет Kresy.
Сообщается, что все обвиняемые признали свою вину и готовы понести наказание.