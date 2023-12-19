https://ukraina.ru/20231219/1052245449.html

В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами

В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами - 19.12.2023 Украина.ру

В Польше поймали российских шпионов, а они оказались украинцами

Шпионы преследовали поезда поезда с помощью для Украины и планировали их взорвать, сообщает польское издание Kresy

2023-12-19T19:51

2023-12-19T19:51

2023-12-19T19:51

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В Польше ожидают суда российские шпионы, которые следовали за поездами с помощью для Украины и планировали их взорвать. Большинство задержанных шпионов – украинцы.Задержанные установили камеры, благодаря которым они могли наблюдать за железнодорожным, воздушным и военным транспортом.Заседание суда состоится в следующий вторник в Люблинском суде. На скамье подсудимых окажутся 16 иностранцев, из них 12 человек являются гражданами Украины. Сообщается, что все обвиняемые признали свою вину и готовы понести наказание.

https://ukraina.ru/20231219/1052216394.html

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