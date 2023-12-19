В Донецке ударом РСЗО уничтожен подъезд, Путин: цели СВО не меняются. Итоги 19 декабря
© Алексей КулемZин/Telegram
© Алексей КулемZин/Telegram
Путин рассказал о целях СВО и отношениях с Европой, Шойгу – о вооружении ВС РФ и поставках техники на Украину; обстрел Донецка
Выступление Путина
Во вторник, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Основные тезисы речи президента:
— 2023 год был для ВС РФ напряжённым. Россия не собирается отказываться от своих целей в СВО;
— Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжая Украину вооружением и развединформацией. Резко выросла активность НАТО. В 91 году сказали: "Ни дюйма на восток". Хрена с два, вон они уже, под забором у нас торчат;
— Мне говорили: "Ну что ты боишься, сейчас же мы [НАТО] их [Украину] не возьмем". Я говорю — сейчас. А завтра? И когда это завтра наступит? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов России даже через 10-15 лет — это неприемлемо;
— Оценивая текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать — наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим;
— Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции;
— Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы во время контрнаступления;
— Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две - на прошлой неделе я принимал "Красноярск" - многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава". Авиационная составляющая модернизируется: в частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М. Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утвержденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены;
— Они [Запад] делали ставку на националистов, забыв при этом, что они – бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. Позволили [Украине] превратить их в нацгероев, таких как Бандера и иже с ним. Россия в политическом плане делала упор на Юго-Восток. Почему?
Это российские исторические регионы, там живут русские люди, что бы у них ни стояло в паспорте, у них единственный родной язык русский, культура и традиции русские. Это наши люди. Поэтому мы всегда делали упор на эту часть Украины. Это имело важные внутриполитические последствия – не позволяло крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами. Всегда те политические силы и лидеры, которые претендовали, обязаны были учитывать мнение Юго-Востока.
Мы старались бороться с националистами экономическими средствами и поблажками: по бросовым ценам энергоресурсы продавали, кредиты, кооперации. Ну все делали, чтобы выстроить отношения. Запад с упором на эти агрессивных националистические силы не оставил никакого шанса.
16:22Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тылСейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов на определенную тактическую глубину. Но за этой линией таких укреплений нет. Там только степи и Днепр
Шойгу о западных поставках на Украину
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала военных действий о поставках оружия Украине заявили 54 государства, но в действительности военная техника и оружие поступают их 15 стран.
Фактически Украина сейчас – страна-банкрот, также заявил Шойгу.
"Украина получила на данный момент от внешних спонсоров 203 млрд. долларов, что на 30 млрд. больше чем ее ВВП. Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств – кредиты, подлежащие возврату", - объяснил он.
Глава оборонного ведомства конкретизировал, сколько и какого вооружения было поставлено на Украину:
"Всего Киеву поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, "Caezar", "Paladin" и "Krab", 2 млн. 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм."
Управляют комплексами противовоздушной обороны (ПВО), а также оперативно-тактическими ракетами и ракетными системами залпового огня (РСЗО) непосредственно военнослужащие НАТО, подчеркнул Шойгу.
"При подготовке ударов этими средствами в радиоперехватах фиксируем американскую, польскую и речь англичан. Натовские офицеры осуществляют подготовку военных операций, обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на полигонах Украине", - сказал министр.
В интересах ВСУ, по его словам, работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения".
Одновременно с этим, отметил Шойгу, число наемников в рядах ВСУ сократилось в 6 раз, в то время как число иностранных добровольцев, желающих воевать за ВС РФ увеличилось в 7 раз.
Министр также сообщил, что российские конструкторы создают новые типы вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев, то есть на 2-3 месяца быстрее, чем в мирное время. По его словам, такого не было со время Великой Отечественной войны.
Увеличение численности ВС РФ, а также заявления высшего военного и политического руководства страны свидетельствуют о том, что ставка будет сделана на проведение наступательных действий на украинском фронте и на выполнение всех задач СВО, которые поставил президент два года назад: денацификация и демилитаризация. Возможно, эта операция начнется в ближайшие месяцы, считает военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
В интервью изданию Украина.ру он рассказал:
"Сами украинцы связывают наши успехи под Купянском с тем, что Россия бросила там в бой вновь сформированную общевойсковую армию. А теперь Шойгу подтвердил, что теперь у нас таких армий не одна, а две. Следовательно, плотность наших солдат и офицеров на фронте общей протяженностью в 2 000 километров серьезно насыщается.
Кроме того, Дмитрий Медведев (а это не последний человек в нашем военно-политическом руководстве) ранее говорил, что в армию пришли около полумиллиона контрактников.
А если к этим заявлениям прибавить сегодняшние слова президента, что у нас все готово с точки зрения ВПК, чтобы обеспечить армию в новом ее количестве всем необходимым, это означает, что сегодня созрели все условия для перехода от стратегической обороны к стратегическому наступлению.
Отмечу также, что сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Нам не стоит ждать, пока противник получит то, что ему сейчас не хватает, и пока киевский режим домобилизует армию до очередного миллиона солдат. У нас просто нет времени подождать, пока мы сами довооружимся."
15:20Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясомРассчитывать на то, что в Польше появится лояльный России политик, смешно. Русофобия является основой польского политического сознания, считает политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
Обстрел Донецка
Украинские военные ведут обстрел Донецка в течение всего дня, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Под огнем оказались сразу несколько районов города, известно о минимум 9 пострадавших за сутки.
Также обстрелом был уничтожен подъезд девятиэтажного здания: точной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет, работают коммунальные службы.
Две местные жительницы были ранены на улице Артёма, на Киевском проспекте пострадал еще один мужчина.
Кроме того, при обстреле Петровского района по ул. Добровольского получили ранения местные жительницы 1941 и 1950 г. р.
При обстреле Петровского района по ул. Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 г. р., также сообщил мэр города.
По предварительным данным в районе Шахтёрской площади тоже есть 3 пострадавших
Мэр Горловки Иван Приходько тоже сообщил об обстреле города: беспилотник упал на крышу магазина.