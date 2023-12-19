https://ukraina.ru/20231219/1052245051.html

В Донецке ударом РСЗО уничтожен подъезд, Путин: цели СВО не меняются. Итоги 19 декабря

В Донецке ударом РСЗО уничтожен подъезд, Путин: цели СВО не меняются. Итоги 19 декабря - 19.12.2023 Украина.ру

В Донецке ударом РСЗО уничтожен подъезд, Путин: цели СВО не меняются. Итоги 19 декабря

Путин рассказал о целях СВО и отношениях с Европой, Шойгу – о вооружении ВС РФ и поставках техники на Украину; обстрел Донецка

2023-12-19T18:00

2023-12-19T18:00

2023-12-19T18:00

эксклюзив

владимир путин

сергей шойгу

хроники

украина

донецк

обстрелы

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Выступление ПутинаВо вторник, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.Основные тезисы речи президента:— 2023 год был для ВС РФ напряжённым. Россия не собирается отказываться от своих целей в СВО;— Запад продолжает вести против России гибридную войну, активно снабжая Украину вооружением и развединформацией. Резко выросла активность НАТО. В 91 году сказали: "Ни дюйма на восток". Хрена с два, вон они уже, под забором у нас торчат;— Мне говорили: "Ну что ты боишься, сейчас же мы [НАТО] их [Украину] не возьмем". Я говорю — сейчас. А завтра? И когда это завтра наступит? С точки зрения исторических перспектив и стратегических интересов России даже через 10-15 лет — это неприемлемо;— Оценивая текущую ситуацию на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать — наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим;— Там, где нужно, там, где вы, командиры, командиры в целом считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит, а где нужно, мы улучшаем свои позиции;— Противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы во время контрнаступления;— Мы четыре подводных лодки приняли, вот совсем недавно две - на прошлой неделе я принимал "Красноярск" - многоцелевую атомную подводную лодку и "Император Александр III", оснащенную баллистическими ракетами "Булава". Авиационная составляющая модернизируется: в частности, поступило четыре ракетоносца Ту-160М. Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утвержденные в этой области планы, безусловно, будут выполнены;— Они [Запад] делали ставку на националистов, забыв при этом, что они – бывшие нацисты, которые сотрудничали с Гитлером. Позволили [Украине] превратить их в нацгероев, таких как Бандера и иже с ним. Россия в политическом плане делала упор на Юго-Восток. Почему?Это российские исторические регионы, там живут русские люди, что бы у них ни стояло в паспорте, у них единственный родной язык русский, культура и традиции русские. Это наши люди. Поэтому мы всегда делали упор на эту часть Украины. Это имело важные внутриполитические последствия – не позволяло крайним националистам добиваться реальной власти легальными политическими средствами. Всегда те политические силы и лидеры, которые претендовали, обязаны были учитывать мнение Юго-Востока.Мы старались бороться с националистами экономическими средствами и поблажками: по бросовым ценам энергоресурсы продавали, кредиты, кооперации. Ну все делали, чтобы выстроить отношения. Запад с упором на эти агрессивных националистические силы не оставил никакого шанса.Шойгу о западных поставках на УкраинуПо словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала военных действий о поставках оружия Украине заявили 54 государства, но в действительности военная техника и оружие поступают их 15 стран.Фактически Украина сейчас – страна-банкрот, также заявил Шойгу.Глава оборонного ведомства конкретизировал, сколько и какого вооружения было поставлено на Украину:"Всего Киеву поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, "Caezar", "Paladin" и "Krab", 2 млн. 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм."Управляют комплексами противовоздушной обороны (ПВО), а также оперативно-тактическими ракетами и ракетными системами залпового огня (РСЗО) непосредственно военнослужащие НАТО, подчеркнул Шойгу.В интересах ВСУ, по его словам, работает 410 космических аппаратов стран НАТО военного и двойного назначения".Одновременно с этим, отметил Шойгу, число наемников в рядах ВСУ сократилось в 6 раз, в то время как число иностранных добровольцев, желающих воевать за ВС РФ увеличилось в 7 раз.Министр также сообщил, что российские конструкторы создают новые типы вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев, то есть на 2-3 месяца быстрее, чем в мирное время. По его словам, такого не было со время Великой Отечественной войны.Увеличение численности ВС РФ, а также заявления высшего военного и политического руководства страны свидетельствуют о том, что ставка будет сделана на проведение наступательных действий на украинском фронте и на выполнение всех задач СВО, которые поставил президент два года назад: денацификация и демилитаризация. Возможно, эта операция начнется в ближайшие месяцы, считает военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.В интервью изданию Украина.ру он рассказал:"Сами украинцы связывают наши успехи под Купянском с тем, что Россия бросила там в бой вновь сформированную общевойсковую армию. А теперь Шойгу подтвердил, что теперь у нас таких армий не одна, а две. Следовательно, плотность наших солдат и офицеров на фронте общей протяженностью в 2 000 километров серьезно насыщается.Кроме того, Дмитрий Медведев (а это не последний человек в нашем военно-политическом руководстве) ранее говорил, что в армию пришли около полумиллиона контрактников.А если к этим заявлениям прибавить сегодняшние слова президента, что у нас все готово с точки зрения ВПК, чтобы обеспечить армию в новом ее количестве всем необходимым, это означает, что сегодня созрели все условия для перехода от стратегической обороны к стратегическому наступлению.Отмечу также, что сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Нам не стоит ждать, пока противник получит то, что ему сейчас не хватает, и пока киевский режим домобилизует армию до очередного миллиона солдат. У нас просто нет времени подождать, пока мы сами довооружимся."Обстрел ДонецкаУкраинские военные ведут обстрел Донецка в течение всего дня, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Под огнем оказались сразу несколько районов города, известно о минимум 9 пострадавших за сутки.Также обстрелом был уничтожен подъезд девятиэтажного здания: точной информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет, работают коммунальные службы.Две местные жительницы были ранены на улице Артёма, на Киевском проспекте пострадал еще один мужчина.Кроме того, при обстреле Петровского района по ул. Добровольского получили ранения местные жительницы 1941 и 1950 г. р.При обстреле Петровского района по ул. Добровольского получили ранения женщины 1941 и 1950 г. р., также сообщил мэр города.По предварительным данным в районе Шахтёрской площади тоже есть 3 пострадавшихМэр Горловки Иван Приходько тоже сообщил об обстреле города: беспилотник упал на крышу магазина.

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир путин, сергей шойгу, хроники, украина, донецк, обстрелы