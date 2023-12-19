https://ukraina.ru/20231219/1052244918.html
Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - 19.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Россия будет вести переговоры по Украине исходя из своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
2023-12-19T17:39
2023-12-19T17:39
2023-12-19T17:39
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владимир путин
сша
запад
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У народа России есть всё, подчеркнул российский лидер.Президент заявил, что Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы, в свою очередь, не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. "И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
https://ukraina.ru/20231219/1052230712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, сша, запад
Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Россия будет вести переговоры по Украине исходя из своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
"И на Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов", - отметил Путин.
У народа России есть всё, подчеркнул российский лидер.
Президент заявил, что Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы, в свою очередь, не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. "И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил
, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.