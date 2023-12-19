Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - 19.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - 19.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
Россия будет вести переговоры по Украине исходя из своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
2023-12-19T17:39
2023-12-19T17:39
новости
россия
владимир путин
сша
запад
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У народа России есть всё, подчеркнул российский лидер.Президент заявил, что Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы, в свою очередь, не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. "И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
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новости, россия, владимир путин, сша, запад
Новости, Россия, Владимир Путин, США, Запад

Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине

17:39 19.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Россия будет вести переговоры по Украине исходя из своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ
"И на Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов", - отметил Путин.
У народа России есть всё, подчеркнул российский лидер.
Президент заявил, что Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы, в свою очередь, не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. "И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
13:51
Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – ПутинСуществовавший ранее миф о неуязвимости западной военной техники рухнул, заявил 19 декабря, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны, президент России Владимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
17:39Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине
17:34Эрдоган: ЕС "затормозит" вступление Украины и Молдовы в союз
17:00Ресурсы для наступления российской армии, мечты Украины о ЕС. О чём говорили эксперты 19 декабря
16:57Посмертная повестка: Киву вызвали в суд Львова
16:48Трехмиллионному посетителю Выставки "Россия" подарили открытку от Путина и поездку на космодром
16:39Ракета ВСУ уничтожила подъезд девятиэтажки в Донецке
16:30Посол США в Киеве определила приоритетные задачи по Украине
16:22Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тыл
16:16Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет
15:24Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы
15:20Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясом
15:10Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин
14:49Шойгу рассказал о ликвидации иностранных наемников в ходе спецоперации
14:42Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире
14:31Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу
14:29Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов
14:23Численность ВС РФ увеличат из-за вступления Финляндии в НАТО - Шойгу
14:21Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
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14:09Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"
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