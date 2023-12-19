https://ukraina.ru/20231219/1052244918.html

Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине

Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине - 19.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал, на каких условиях Россия будет договариваться по Украине

Россия будет вести переговоры по Украине исходя из своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ

2023-12-19T17:39

2023-12-19T17:39

2023-12-19T17:39

новости

россия

владимир путин

сша

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052117978_0:243:3206:2047_1920x0_80_0_0_459ebd81732fa47c1f7299f45ceeffe4.jpg

У народа России есть всё, подчеркнул российский лидер.Президент заявил, что Россия не сможет этого сделать без крепких, надёжных, хорошо вооруженных, мотивированных вооруженных сил. Вооруженные силы, в свою очередь, не смогут этого сделать без крепкой экономики, без четкой работы промышленности в целом и оборонно-промышленного комплекса в частности. "И, самое главное, без опоры на народ России, на многонациональный народ, на русский народ, на другие народы РФ. У вас все есть, и Родина ждет от вас отдачи", - добавил Путин.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что США склоняют Россию к переговорам для вооружения Украины.

https://ukraina.ru/20231219/1052230712.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, сша, запад